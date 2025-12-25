Por quemaduras, el 85% de atenciones

LA TEMPORADA decembrina es uno de los periodos con mayor incremento en lesiones por quemaduras en México, especialmente en niñas, niños y jóvenes, la Secretaria de Salud, advierte que hasta el 85 por ciento de atenciones en urgencias son por quemaduras.

El especialista Luis Alfredo Reynoso Valverde, indicó que, durante la temporada decembrina, las quemaduras se convierten en una de las principales causas de atención en los servicios de urgencias, ya que hasta 85% de los casos atendidos en estas fechas están relacionados con este tipo de lesiones, principalmente por pirotecnia.

El médico pediatra adscrito al Servicio de Urgencias del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGM) sostuvo que, ante una quemadura leve, la aplicación adecuada de los primeros auxilios pueden evitar complicaciones.

Detalló que el procedimiento consiste en retirar a la persona de la fuente de calor, irrigar la zona con agua corriente durante 20 minutos y evitar la aplicación de hielo o remedios caseros como aceite, pasta o shampoo. Posteriormente, la herida debe cubrirse únicamente con una gasa, sin ejercer presión.

73% de lesiones entre noviembre y enero se relacionan con pirotecnia

Agregó que cuando la quemadura es profunda o afecta el rostro, las extremidades, los genitales o una zona extensa del cuerpo, es indispensable acudir de inmediato a un servicio de urgencias.

Tan sólo en los meses de noviembre, diciembre y enero, las quemaduras ocasionadas por pirotecnia representan el 73 por ciento de los casos registrados, indicó la encargada de la titularidad del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), Estrella Albarrán Suárez.

La funcionaria del STCONAPRA señaló que este tipo de lesiones son más graves, debido al manejo inadecuado de cohetes o petardos que pueden provocar daños irreversibles, como la pérdida de extremidades.

Albarrán Suárez detalló que el 82 por ciento de las lesiones por pirotecnia se presentan en las manos, seguidas de daños en rostro y ojos. Incluso se han registrado casos en bebés menores de un año, lo que evidencia el nivel de riesgo derivado de la manipulación o cercanía con estos artefactos.

Después de la pirotecnia, la segunda causa de quemaduras en esta época es el fuego directo generado por fogatas, anafres o velas encendidas en espacios cerrados o concurridos. Estas lesiones se observan principalmente en manos y brazos de personas jóvenes, y están vinculadas a reuniones familiares y celebraciones navideñas.

A esto se suman las quemaduras eléctricas provocadas por la sobrecarga de extensiones, luces decorativas defectuosas o la manipulación de instalaciones de alto voltaje sin el equipo adecuado. Este tipo de lesiones son especialmente peligrosas, ya que la corriente puede atravesar el cuerpo sin dejar marcas superficiales visibles, a diferencia de lo que ocurre en un incendio.

Al afirmar que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar lesiones, Estrella Albarrán mencionó una serie de recomendaciones clave:

Evitar la manipulación de pirotecnia

Mantener supervisión constante de niñas, niños y personas adultas mayores

No permitir su acceso a la cocina ni el manejo de fuego, aceite o material eléctrico

Evitar el uso de remedios caseros

Promover el uso responsable de luces y conexiones eléctricas

Por ello la Secretaría de Salud hace un llamado a reforzar la prevención de quemaduras durante esta temporada decembrina y exhorta a madres, padres y personas cuidadoras a supervisar de manera permanente a niñas y niños, evitar que manipulen pirotecnia o encendedores, mantener veladoras alejadas de materiales inflamables y utilizar protectores en estufas y recipientes calientes.

