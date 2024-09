Sin acuerdos termina reunión entre  trabajadores del PJ y Gerardo Fernández Noroña

Tras dos horas de reunión con el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, aseguró no salir satisfecha del encuentro.

A la salida de la reunión que tuvo lugar en la Casona de Xicoténcatl, mientras se daba la votación en comisiones unidas del Senado, Aguayo explicó que no se atendieron las preocupaciones de los trabajadores del Poder Judicial los cuales se oponen a la reforma que propone la elección de ministros, jueces y magistrados por voto popular.

También explicó que, aunque se abrió la opción de presentar inquietudes por escrito para ser consideradas en las leyes secundarias, sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado no ofreció una solución concreta a las preocupaciones planteadas, especialmente en lo relacionado a los derechos laborales.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña publicó en su cuenta de X que la reunión había sido intensa y productiva: “Dos horas de intenso y productivo diálogo con quienes se oponen a la reforma del poder judicial. Hay el compromiso de que se permitirá el trabajo del pleno en su sede en Paseo de la Reforma. Lo celebro. Mantendremos el diálogo y la comunicación”.

Asimismo, Fernández Noroña expresó, en atención a medios, que los integrantes de la comitiva de oposición a la reforma tenían la impresión de que podían detenerla. Aclaró que esto no es posible pues “el proceso legislativo está en marcha y la reforma se está discutiendo esta semana en el Senado”.

Patricia Aguayo refrendó a los 43 senadores de oposición “nuestro compromiso de seguirlos apoyando, de seguir exigiéndoles que también respeten su palabra de votar en contra de la reforma al Poder Judicial”.

Asimismo, dijo a los senadores del oficialismo que “ojalá sigan la instrucción del señor presidente ene su mañanera en el sentido de que no se dejen intimidar, de que no se dejen manejar, de que no se dejen manipular por las órdenes de Palacio Nacional y que voten de acuerdo con su conciencia”.

Aseguró que la decisión de continuar o no el paro de labores “dependerá específicamente del resultado de la votación” en el Senado de la República. Señaló que “estaremos a la expectativa, muy atentos y dependiendo de ese resultado, insisto, se tomarán las decisiones”.

