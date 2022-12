Acusa 'Alito' a Gobierno federal de "destruir" la democracia del país 

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó al Gobierno federal de destruir la democracia del país y debilitar a las instituciones que representen un contrapeso contra el poder que desean amasar.

“Lo dicho, México enfrenta un momento crucial de definiciones históricas, definiciones que deberán de marcar el presente y futuro de nuestra nación. Este gobierno se ha empeñado en destruir nuestro régimen democrático, alterar el equilibrio de poderes y debilitar cualquier institución que represente un contrapeso a su ambición de amasar y centralizar el poder”, destacó en un videomensaje en sus redes.

El priista señaló que por la vía del presupuesto, del desprestigio y de la vía de judicializar la justicia han querido intimidar a la oposición, pero que se ha mantenido firmes a pesar de sus ataques, lo que lleva a que juntos frenen sus avances autoritarios.

Alejandro Moreno destacó que vuelve a ser blanco de la acometida, de los ataques y mentiras del Gobierno federal, pero aseguró está firme.

Se los dije cuando la Reforma Eléctrica, no nos vamos a ir a ningún lado, resistimos con la fuerza que me da la razón y mis derechos constitucionales; resisto con el ímpetu que me da la mejor militancia de México que es la del PRI