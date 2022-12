Desafuero de “Alito” sigue en pie, mientras se discute Reforma Electoral

De forma paralela al desahogo de la Reforma Electoral, al interior de la Cámara de Diputados también se deberá continuar el proceso para dar salida a la solicitud de procedencia que la Fiscalía General del Estado de Campeche presentó desde agosto de este año contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la Sección Instructora tiene hasta el 15 de diciembre para solicitar el pase a la siguiente etapa.

“Una vez que ya conocieron el expediente, viene la etapa de alegatos en la que tanto la Fiscalía de Campeche como la defensa del diputado Moreno tendrán que presentar todos aquellos argumentos y recursos que consideren necesarios”, explicó en entrevista.

Cuestionado sobre si esto es un método para presionar a que la bancada tricolor ponga sus votos para que la Reforma Electoral sea aprobada, el morenista negó tal suposición pues aseguró que los tiempos así están establecidos.

Ante el voto en contra que ya adelantó la oposición legislativa, dijo que el Plan B que llegará la próxima semana, no contendrá algo que intervenga a nivel constitucional, como la reducción en el número de consejeros.

También señaló que toda la próxima semana estará destinada a la discusión de este tema, por lo que a partir del martes, San Lázaro se abocará a la discusión de la reforma.

Por separado, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, negó que la mención ahora del desafuero del líder del tricolor represente un amago para la bancada, porque ésta se mantiene firme en votar en contra de las modificaciones en materia electoral que busca Morena.

“No. No. No vemos ningún amago. Nosotros ya tenemos fijada nuestra postura, vamos en el no, y es con razones, no es solamente el tema de decir que no”, dijo.

Asimismo, aseguró que desde el gobierno no ha habido acercamientos ni presiones y reiteró que el rechazo a la reforma no tiene base en “odios, ni enfrentamientos ni negativas”.

LRL