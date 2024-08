IMUMI acusa que titular del INM busca extraerse de la justicia

El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) acusó que el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño buscará una “solución alterna” que le permita liberarse del proceso penal que enfrenta por su responsabilidad en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez donde murieron 40 personas y 42 sobrevivieron.

El próximo 12 de agosto se llevará a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez donde estará presente el titular de Migración.

De acuerdo al Imumi, la suspensión condicional del procedimiento (“solución alterna”), establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene por objetivo detener la persecución y proceso penal en contra del acusado y extinguir la acción penal.

#NoFueElIncendioFueElEstado

📣 ¿Recuerdas la tragedia en la estancia migratoria de #CiudadJuárez donde 40 migrantes murieron y 2 más quedaron con secuelas permanentes? La persona de mayor jerarquía involucrada, @fgymexico, comisionado del @INAMI_mx, busca que se le deje de… pic.twitter.com/ChSdUW8XaY — IMUMI (@IMUMIDF) August 5, 2024

LEER MÁS México registra 185 millones de ingresos regulares en actual administración: INM

Francisco Garduño –a diferencia de los otros involucrados– no se le investiga por homicidio ni lesiones, sino por ejercicio ilícito del servicio público, por lo que la clasificación del delito para él es más benéfica, cuando su responsabilidad debería ser mayor a la de todos los imputados en el caso.

“Como organizaciones acompañantes de las víctimas del incendio consideramos que al no estar concluidas las investigaciones aún no queda claro hasta dónde llegó su responsabilidad en los hechos, por lo que sostenemos que el juez debe negar –como ya lo hizo antes– la 'solución alterna', pues ésta tendría efectos absolutorios, es decir, ya no se le investigaría más ni se le sancionaría, incluso si después de concluidas las investigaciones se determinará una responsabilidad mayor en la tragedia”, destacó en un comunicado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT