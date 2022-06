Acusa José Manuel del Río Virgen que su encarcelamiento fue para descarrilar a Ricardo Monreal

El secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, acusó que su detención fue un delito inventado y una persecución política con el propósito de descarrilar el proyecto como aspirante presidencial de Ricardo Monreal, y el del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

Al reincorporarse a sus funciones, respaldado por todas las bancadas representadas en la Cámara alta, Del Río Virgen se mostró feliz y dijo que estaba agradecido con Dios, sin embargo, expresó que “teme por su vida”.

Seis meses me tuvo secuestrado el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y la fiscal del estado, Verónica Hernández. Encontraron un juez de control a modo y ese juez de control a modo construyó sus inferencias, que el juez de Distrito y el Tribunal Colegiado de Circuito las hicieron polvo. Así que me siento muy a gusto aquí

Insistió en que vivió “una experiencia muy negra, que a nadie le deseo, ni a mi peor enemigo” y le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que le recomiende a su “protegido” Cuitláhuac García que acepte la recomendación 059 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que “hace once recomendaciones a mi favor, entre otras, de que soy víctima del estado de Veracruz y que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas me reconozca como víctima de ellos”.

Del Río Virgen también se pronunció porque se resuelva el asesinato de “mi amigo René Tovar. Soy el primero”.

Pero, que no metan a la cárcel a chivos expiatorios, porque el estado de Veracruz y Cuitláhuac García Jiménez han estado construyendo una narrativa. Es cierto, en Veracruz se mata a políticos; es cierto, en Veracruz se mata a periodistas; es cierto, en Veracruz hay feminicidios; es cierto, en Veracruz hay robos a casa habitación, los agarramos y los metemos a la cárcel, eso es una gran mentira. Meten a la cárcel a inocentes, como fue mi caso. ¿Temo por mi vida?, si temo por mi vida, porque hoy en la mañana cuando me vine, me venía siguiendo un carro, un automóvil, queriéndome pasar, echándome las luces todo el tiempo, amedrentándome, no tengo miedo de nada. No he hecho nada que afecte a la sociedad