Acusa José Narro intento por entregar presidencia del Senado a la oposición

El senador José Narro Céspedes acusó que en el Senado de la República hay un intento por entregar la presidencia de la Mesa Directiva a la oposición, por lo que incrementaron los ataques en su contra para frenarlo en su camino para presidir la Cámara Alta.

En conferencia de prensa, dijo que cuenta con el respaldo de la mayoría de los senadores de Morena para quedarse con la presidencia de la Mesa Directiva, además de que también ha sostenido acercamientos con los senadores de las otras fuerzas políticas.

Sin embargo, dijo que por eso lanzaron la guerra sucia en su contra, con el tema de los marinos desaparecidos, aunque rechazó señalar a los responsables.

“Sabemos que los ataques y la guerra sucia en mi contra se detonaron y han incrementado exponencialmente (…). Hay un intento por descarrilar el proyecto de la Cuarta Transformación al intentar entregar la presidencia de la Mesa Directiva del Senado a la oposición, que se oiga fuerte y claro, no lo permitiremos”, manifestó.

Insistió en que no tiene relación con los marinos desaparecidos, porque nos los solicitó, no le fueron asignados y él no ocupa cuerpo de seguridad.

“Esos marinos nunca estuvieron bajo mi disposición, yo no los pedí, entiendo que este es un asunto que está revisando la FGR y hay una carpeta de investigación y nosotros debemos ser cuidadosos para seguir el debido proceso”, declaró.

El senador por Zacatecas dijo que mientras que ha logrado hablar “prácticamente con los los coordinadores parlamentarios” para buscar un acuerdo sobre la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, con Ricardo Monreal no ha podido tener un acercamiento.

“Nos pasa un poco con nuestro coordinador con el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), que se siente excluido de su decisión, vamos a buscar una reunión con nuestro coordinador”, expuso.

Consideró que el líder de la bancada del partido guinda está molesto y lo demostró con su comentario respecto a que tiene que aclarar sus señalamientos sobre los excesos que hay en el Senado.

“Él (Ricardo Monreal) ha andado molesto, por eso dijo que yo aclarara las cosas por lo que yo he señalado que es importante que haya transparencia, que haya un suelo parejo en el Senado, que haya un trato de inclusión. Es importante que nuestro coordinador abra el espacio, yo no soy adversario de él, tengo amistad con él desde hace muchos años”, comentó.

Narro Céspedes aseguró que bajo su presidencia su compromiso será que el Senado se mantenga como un poder independiente, pero buscará que se restablezca el diálogo con el Presidente, porque dijo que se ha mantenido alejado.

