Acusaciones en mi contra son orquestadas por la mafia del poder: diputado Saúl Huerta

El diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona negó las acusaciones por abuso sexual a un menor, aseguró que se trata de una "calumnia que se genera desde la mafia del poder" para atacarlo a él y su partido.

En entrevista con el periodista Juan Francisco Rocha para Grupo Fórmula, el legislador expuso sus argumentos en respuesta a la realizada hace días al joven de 15 años, en la cual narró su versión de los hechos y dijo haber sido drogado y posteriormente abusado sexualmente por Saúl Huerta.

El joven al narrar en la entrevista (…) va contando los minutos cómo sucedieron (los hechos), alguien que ha sido víctima no está pendiente de lo que diga el reloj. Luego yo me comuniqué con la mamá, nadie que reciba una llamada a las seis de la mañana está preparada para grabarla. El tío que según vive a más de una hora, resulta que en diez minutos estaba ahí, además de la policía y un reportero

Aseguró que la familia del muchacho miente y extorsiona, que el tío es un ex policía que no tiene buena fama como servidor público.

“Se prestaron a esto para ser la carnada que me pusieron para que los enemigos del poder hoy estén lucrando con esto”, dijo.

Aclaró que se ha separado del grupo parlamentario de Morena para no afectar la imagen del partido, y que explicará después más a detalle lo sucedido, ya que por el momento está sujeto a investigación por las autoridades.

Tengo la conciencia tranquila y confío en que las instituciones esclarecerán eso. No hay un solo elemento en la carpeta de investigación (que lo inculpe) o no podría haber, porque no sucedió tal circunstancia