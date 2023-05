Acusan “cochinero” por parte de Morena

Partidos de oposición calificaron como “un cochinero parlamentario” las reformas aprobadas “sin reflexión o análisis” por parte de Morena y sus aliados en el cierre del periodo ordinario de sesiones, y adelantaron que interpondrán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que, señalaron, no se siguió el proceso normativo.

En entrevista con La Razón, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, aseguró que son reformas regresivas, ya que no reconocen el “fracaso” del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al haber desaparecido el Seguro Popular, pues quitaron opciones de salud que daban resultados para los mexicanos.

Además, reprochó que se haya “golpeado” a los investigadores, al retirarles becas, así como desaparecer la Financiera Rural, que era un apoyo para que los agricultores pudieran sobrevivir.

“Hay desaseo parlamentario del oficialismo, que se agravó con lo sucedido el sábado por la madrugada. No sesionó la Comisión de Ciencia y Tecnología y así lo sacaron, sin análisis ni reflexión; esto nos lleva a interponer acciones de inconstitucionalidad”, explicó.

Señaló que no tienen más opción que las acciones de inconstitucionalidad y adelantó que comenzarán su construcción la siguiente semana junto al bloque de contención, debido a que no se cumplió con la legalidad parlamentaria.

“Son actos inconstitucionales. No cumplieron con toda la legalidad parlamentaria desde Cámara de Diputados, donde se dispensó lecturas en lugar de pasar a comisiones; todo en fast track. Un cochinero parlamentario, por eso son actos de inconstitucionalidad y los vamos a presentar, salvando a la 3 de 3 y la minuta de los jóvenes”, dijo.

Sostuvo que seguirán en la batalla y prueba de ello es que se tomó la tribuna del Senado y no se dejó sesionar, por lo que aseguró que el bloque opositor está muy firme.

El viernes por la noche, Morena y los partidos que son sus aliados lograron conseguir el quórum necesario y reanudar la sesión suspendida, en una sede alterna, la vieja casona de Xicoténcatl, donde sacaron 17 reformas.

Al respecto, el senador del PRI Ángel García Yáñez señaló que no se pueden presentar iniciativas sin pasar por una reflexión en comisiones, debido a que las aprobadas no siguieron el proceso parlamentario y tampoco se tomaron en cuenta los efectos que puedan tener.

“Están más preocupados por el 2024, que no les importa a quién puedan perjudicar. Ya están llegando a una sinrazón absoluta y a eso le llaman democracia. No hay diálogo, no hay debate y ellos se sienten con todo el poder de decidir. Abusan y no hacen caso a los demás partidos”, dijo.

Al opinar al respecto, la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, mencionó que “es increíble que los legisladores de Morena tuvieron que salir como los bandidos” y llegaron a Palacio Nacional a esperar línea.

“Sesionaron sin discutir ni analizar, votando por instrucción y afectando directamente a los ciudadanos, sin debatir a fondo los temas de salud y dañando a los campesinos, pero eso nos refleja que son autoritarios”, dijo.

Anticipó que van a impugnar las leyes aprobadas, exceptuando la 3 de 3, y aclaró que tienen un mes para interponer las acciones legales.

La también panista Kenia López Rabadán calificó como pésimo el precedente que se dio en la Cámara de Senadores al cerrar su periodo de sesiones.

“Con argucias y trampas, el oficialismo de Morena, Verde, PT y PES fueron orillando las cosas para, en tan sólo cinco horas, destruir lo que ha costado décadas construir”, manifestó.