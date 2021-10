Acusan a Delgado de crear estructura paralela

Decenas de consejeros de Morena reprocharon a la dirigencia nacional, que encabeza Mario Delgado, que tenga al partido en “el peor momento” desde que se fundó debido a la conformación de estructuras cupulares, prácticas autoritarias y faltas a los estatutos.

Ayer, fue convocado a sesión el Consejo Nacional para revisar el proceso de afiliación y también para hacer un balance electoral; sin embargo, los participantes en el encuentro virtual acusaron que el dirigente del partido promovió un “autosabotaje”.

Y es que en la sesión no se alcanzó el quórum necesario, ya que de los 300 integrantes sólo participaron 115, los cuales continuaron participando en una reunión que duró más de cinco horas y en la que Delgado Carrillo sólo estuvo presente al inicio para expresar un breve mensaje.

La presidenta del consejo, Bertha Luján, señaló que “es importante que se cuiden los procesos al interior del partido, porque ya son dos años y medio en la discusión de diversos asuntos estatutarios y es necesario evitar caer en la judicialización”.

Es importante que se cuiden los procesos al interior del partido, porque ya son dos años y medio en la discusión y es necesario evitar caer en la judicialización

Bertha Luján

Presidenta del Consejo de Morena

Recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya ha echado abajo acuerdos del Consejo Nacional y del Congreso Nacional, por lo que remarcó que se debe cuidar la legalidad.

Durante la reunión en la que se observaron las pancartas a favor de que se realizara el consejo, el diputado local Héctor Díaz Polanco, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, señaló que es necesario que al interior de Morena se respete este órgano de toma de decisiones.

Los consejeros del guinda advirtieron que están cayendo en diferentes errores, como la creación de una estructura paralela impulsada desde la dirigencia, la cual está debilitando a las bases.

Acusaron que en el pasado proceso electoral también fue evidente la venta de candidaturas y tampoco entregaron los recursos para las campañas, lo que afectó a varios candidatos morenistas.

Estamos en una situación muy crítica, definitivamente hay contraposición de opiniones respecto a cómo se deben de llevar a cabo los procesos de afiliación

Laura Imelda Pérez Segura

Diputada de Morena

Por ello, señalaron que es lamentable que desde el propio partido se boicoteara la sesión del Consejo Nacional, porque es en este órgano donde se podían plantear los reclamos y resolver las diferencias.

La diputada federal Laura Imelda Pérez Segura advirtió que también hay muchos cuestionamientos al interior del partido respecto al proceso de afiliación, por lo que es necesario aclarar todas estas dudas, sin caer en la confrontación.

“Estamos en una situación muy crítica, definitivamente hay contraposición de opiniones respecto a cómo se deben de llevar a cabo los procesos de afiliación, porque hay muchas dudas entre los compañeros. No queremos confrontación, queremos sumar”, subrayó.

El presidente del Instituto Nacional de formación Política, Rafael Barajas, aseveró que mientras Morena enfrenta diversas crisis internas, incluyendo la de crecimiento de militantes, la derecha mexicana “está más viva que nunca”.

(Morena) no es una derecha que esté tranquila o de brazos cruzados, necesitamos consolidar un proceso de unidad para poder vencer esta lucha

Rafael Barajas

Presidente del Instituto Nacional de formación Política

“(Morena) no es una derecha que esté tranquila o de brazos cruzados y necesitamos consolidar un proceso de unidad para poder vencer esta lucha”, enfatizó.

El consejero Víctor Manuel García advirtió sobre el autoritarismo del dirigente nacional: “Si no escuchan a la militancia no vamos a ir a ningún lado, no puede haber autoritarismo, y lo que veo en Mario (Delgado) es autoritarismo”, manifestó.

Los consejeros puntualizaron que es necesario retomar los fundamentos del partido y hacer prevalecer la institucionalidad.

En ese sentido, insistieron en que es necesario fijar una auténtica ruta de afiliación en la que se respeten a los órganos, que originalmente ya fueron respaldados por la militancia.