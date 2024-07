Acusan demora en publicación de resultados de pruebas diagnósticas después de pandemia

Tras dar por concluido este ciclo escolar 2023-2024, este martes, la organización Mexicanos Primero dio a conocer que no hay resultados sobre el aprendizaje de los estudiantes pues la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) no ha dado a conocer los resultados de las evaluaciones diagnósticas.

A diez meses de la aplicación ya que a diez meses de la aplicación de evaluaciones a alumnos de segundo a sexto año de primaria y de primero a tercero de secundaria, MEJOREDU no ha dado a conocer estos resultados.

Acusan opacidad en resultados de evaluaciones



Mexicanos Primero cuestionó a las autoridades educativas sobre el aprendizaje de los estudiantes durante los 190 días de clases y, al menos, 760 horas lectivas en primaria, además de 140 horas lectivas para alumnos de secundaria.

A través de un comunicado se explicó que “la carencia de información derivada de evaluaciones nacionales impide conocer los avances en la recuperación de los aprendizajes perdidos durante la pandemia, o en qué medida se han disminuido las brechas de aprendizaje entre estudiantes de distinto género y de diversos contextos culturales o condición socioeconómica”.

Mexicanos primero acusa conclusión de ciclo escolar sin resultados de aprendizaje. Foto: Cuartoscuro

De igual forma, Mexicanos Primero resaltó que la “opacidad en la información” provoca de manera directa al sistema educativo, así como a las políticas públicas, además de la mejora del aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ya que “no se puede medir o lo que se mide pero no se informa no se puede mejorar”.

También, en el comunicado señaló que la evaluación es un indicador “relevante” en los procesos de políticas educativas. “Si en educación no contamos con resultados de la evaluación de los aprendizajes, no será posible identificar cuáles son los aspectos que requieren mejorarse”, detalla el comunicado.

Sin resultados, educación "llega a ciegas" a nuevo ciclo

“No tener resultados es llegar a ciegas el nuevo ciclo escolar y además la SEP no ha informado aún si México participará en la prueba PISA 2025″ Mexicanos Primero

Por otra parte, la organización señaló que la prueba PISA, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), está enfocada en la resolución de problemas de la vida diaria a partir de los aprendizajes desarrollados en comprensión lectora, matemáticas y ciencias.

Los resultados más recientes de 2022, por su parte, mostraron que uno de cada dos estudiantes no comprende lo que lee y dos de cada tres no puede resolver operaciones matemáticas simples.

Y “en la actualidad, la evaluación diagnóstica de MEJOREDU es la única que aporta información que podría servir de apoyo a la toma de decisiones para la mejora de los aprendizajes, pero está en total opacidad”, consideró la organización.

