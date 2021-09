Acusan discriminación para liderar comisiones

Como inconstitucional y discriminatoria calificó un grupo de diputados de Morena la selección de aspirantes para presidir las 20 comisiones en Morena, por lo que exigieron a su coordinador, Ignacio Mier Velazco modificar los términos de la convocatoria.

“Esta vulneración se materializa con la asignación directa del género del legislador para las Presidencias y Secretarías ‘A’ de las comisiones ordinarias, limitando e impidiendo la participación de las y los integrantes del grupo parlamentario que quisieran ser la propuesta para ocupar estos puestos de dirección”, indicaron en una carta enviada al coordinador de la bancada guinda, Ignacio Mier.

En entrevista con La Razón, el diputado Juan Isaías Bertín afirmó que no ha tenido respuesta del líder de Morena en el recinto legislativo de San Lázaro a su misiva, la cual, aseguró tiene un fuerte respaldo, porque “somos 130 legisladores que vamos llegando y otros 70 que se reeligieron, quienes tenemos una inconformidad en general porque no estamos pintados y no podemos estar jugando con la ciudadanía”, destacó.

Juan Isaías Bertín,

diputado de Morena

De acuerdo con los inconformes, la “tómbola parlamentaria” es una transgresión a diversas disposiciones legales tales como el artículo cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso, en lo referente a que la propuesta de integración de las comisiones deberá tomar en cuenta los antecedentes de los diputados.

En su escrito de protesta, se subraya el artículo seis en su fracción VII del Reglamento de la Cámara de Diputados, en el que se establece que serán derechos de las y los diputados ser electos para integrar los órganos constituidos de acuerdo a la Ley Orgánica, y los artículos, en lo correspondiente a que las y los diputados del Grupo Parlamentario tienen los mismos derechos y obligaciones, en igualdad de circunstancias y sin que puedan ser sujetos a ninguna forma de discriminación.

En su edición del viernes 24 de septiembre, La Razón publicó que diputados de Morena chocaron con su coordinador, Mier Velazco tras haber sido “rasurados” para presidir alguna de las 20 comisiones que ocupará esa bancada en los próximos tres años, luego de haber repartido dichas posiciones con base en la paridad de género por medio de una tómbola.

Luego del sorteo paritario que llevaron a cabo 12 legisladores “temáticos” de Morena, se emitió la convocatoria para elegir 10 mujeres para estas presidencias de comisiones: Asuntos Frontera Norte; Derechos Humanos; Diversidad; Igualdad de Género; Educación; Pesca; Pueblos Indígenas y Afromexicanos; Reforma Política-Electoral; Seguridad Ciudadana y Seguridad Social.

En las otras 10 serán elegidos hombres: Asuntos Frontera Sur; Cultura y Cinematografía; Energía; Jurisdiccional; Marina; Presupuesto y Cuenta Pública; Puntos Constitucionales; Recursos Hidráulicos; Potable y Saneamiento; Salud; y Trabajo y Previsión Social.

De acuerdo con diputados de Morena consultados por La Razón, en la comisión para la Reforma Política-Electoral, se perfila la diputada Yeidckol Polevnsky; En Salud, Emmanuel Reyes; Energía, que repita el tabasqueño Manuel Rodríguez y Presupuesto y Cuenta Pública, el tamaulipeco, Erasmo González y Salma Luévano para Igualdad de Género.