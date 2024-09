Acusan engaño

Y resulta que en la confrontación entre poderes que se da en distintos escenarios, fue ayer que la vocera de trabajadores del Poder Judicial, que mantienen las protestas contra la reforma, acusó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de haberles tendido una trampa mediática al haberlos citado a una reunión privada, de la que tomó fotos que publicó en redes para asegurar que el diálogo se abrió. Sin embargo, la vocera reveló que en dicho encuentro no se les escuchó, sino que les dijo que no se le moverá ni una sola coma al dictamen que hoy será discutido para que jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular. “Es mentira que nosotros hayamos llegado a alguna negociación o algún acuerdo, no hubo tal diálogo; simple y sencillamente querían escuchar que no les vamos a obstruir la Cámara de Senadores”, reclamó. Dicen entre los manifestantes que al legislador no se le quita, ni siendo presidente de la Cámara alta, el gusto que tiene, cuando ve fuego, de echarle encima gasolina.