Acusan tardanza en cambio de medida cautelar en caso judicial de Israel Vallarta

En caso de que el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria de Israel Vallarta tarde más tiempo, sus familiares interpondrán una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y comenzarán una serie de protestas, a fin de ejercer presión al Gobierno federal, aseguró Mary Saiz, esposa del acusado.

En entrevista con La Razón explicó que los dos últimos requisitos para cambiar su situación legal eran definir un domicilio particular para su estancia y el tema del brazalete electrónico, con el objetivo de que no hubiera pretexto de una posible fuga, mismas que ya fueron autorizadas por el juez que lleva el caso -de acuerdo a la esposa-, sin embargo, hasta el momento se ha retrasado el resolutivo final.

“Estamos en espera de una resolución para su libertad. El domicilio se dio a conocer y se dio visto bueno, pero se pidió también el tema del brazalete para que no existiera riesgo de fuga, en eso quedamos y solo estamos esperando, pues ya llevamos un mes desde la última reunión, después de ello en dos semanas se tenía que dar la libertad, pero no ha habido nada”, explicó.

Acusó que dentro de la investigación y cambio de medida cautelar “hay mano negra”, ya que asegura que al interior desean detener el cambio de medida cautelar, para que no pueda salir del penal. “Yo espero que ya no pase más tiempo, porque si no, vamos a interponer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya que no lo quieren dejar salir”, destacó.

Mary Saiz pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador poner a trabajar a toda la gente que está en el caso, ya que aseguró solo ponen pretextos para tardar la liberación de Israel Vallarta, pues en caso de pasar más tiempo, comenzará a dar a conocer os tomos de la investigación.

“Nosotros vamos a tener una reunión con Rosa Icela (Rodríguez) el próximo jueves y depende del respuesta que nos dé para saber qué acciones tomamos; necesitamos que se haga una auditoría para saber que es lo que está pasando. Nos dijeron que hace dos semanas iba a salir, pero no pasó nada”, indicó.

Fue en 2005 cuando Israel Vallarta, presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, fue detenido, luego de que se realizara un operativo que después fue considerado un montaje por parte de las autoridades federales. A 17 años en prisión su caso sigue abierto y no ha concluido una resolución final, sin embargo, el caso tomó relevancia luego de que una plataforma dio a conocer un documental de su presunta inocencia.

fgr