Adán Augusto López afirma que nunca ha tenido "rencillas" con Samuel García.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que nunca ha tenido "rencillas" con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y negó que exista un ambiente de confrontación entre ambos.

"Nunca he tenido rencillas con el gobernador, sí tenemos posiciones en las que no coincidimos", reconoció López Hernández entrevistado al llegar al Palacio de Gobierno de Nuevo León.

Agregó que no hay lugar para disculpas, pues "somo políticos", relación que siempre han mantenido.

Yo no sé si el gobernador me quiera pedir disculpas, pero no hay lugar a eso, somos políticos, siempre lo hemos mantenido