Adán Augusto López afirma que la Suprema Corte no puede detener la reforma al Poder Judicial

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede parar el proceso legislativo para aprobar la reforma judicial.

El presidente de la Junta de Coordinación Política comentó que los ministros tomarán su decisión al respecto, “nada más que ahorita están en paro, creo”; y agregó: “Creemos que no tiene facultades ni una jueza, ni una magistrada, y sostenemos que tampoco la Suprema Corte de Justicia para parar el proceso legislativo”.

Lo anterior, después de que la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, sometió a consulta del pleno de ministros la posibilidad de atraer el caso de la reforma judicial.

Hoy en el @senadomexicano sesionamos la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para dar cuenta que la Mesa Directiva nos ha turnado la Minuta proveniente de la Cámara de @Mx_Diputados respecto a la #ReformaAlPoderJudicial.



En tanto, Citlalli Hernández, actual secretaria general de Morena y senadora guinda, declaró que la Corte no puede pararlo pues consideró que “se está excediendo, no puede violentar el derecho de las y los legisladores”.

Explicó que los legisladores fueron electos en las urnas el pasado 2 de junio y, por lo tanto, “tenemos un derecho para legislar sobre todas las materias, para proponer temas, para discutirlos y, si los votos dan a aprobar y si no, no, pero ese un derecho de los legisladores me parece un exceso de la ministra, y ojalá se serenen”.

Asimismo, acusó que los ministros utilizan el Poder Judicial y la Suprema Corte de manera facciosa; y dijo que estas acciones eran “patadas de desesperación”.

