Adán Augusto López asegura que respeta autonomía del INE

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que es respetuoso de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y destacó que en la coordinación para la realización de los procesos electorales trabajarán de manera coordinada y sin egoísmos.

En la sede del órgano electoral y después del relevo de cuatro consejeros electorales, el encargado de la política interna del país se reunió con la nueva presidenta Guadalupe Taddei Zavala y los miembros del Consejo General para establecer el vínculo de coordinación de cara a los comicios del Estado de México y Coahuila.

Sin embargo, en conferencia de prensa posterior rechazó que haya acudido al instituto para la toma de decisiones de temas internos, como el de la austeridad , que planteó desde el principio Taddei Zavala.

“ En ningún momento hablamos de las decisiones de política o de manejo que tienen que hacer ellos (los consejeros del INE), nosotros somos respetuosos de la autonomía , de lo que ellos representan, no me atrevería de venir a hablarles de austeridad o de alguna otra decisión”, manifestó.

Al ser cuestionado sobre los comentarios que previamente hizo en contra del INE, López Hernández rechazó hacer una declaración concreta respecto a si ya no habrá descalificaciones en contra de la autoridad electoral y señaló: “Uno no puede voltear a ver hacia atrás porque puede convertirse en estatua de sal”.

Ante la insistencia respecto a los señalamientos que hizo en contra del órgano electoral, que incluyó a los consejeros que se quedaron, el funcionario federal apuntó que este tipo de expresiones son parte del debate político y no se puede seguir “hurgando en las heridas”.

“Las expresiones que comenta son parte del debate político, dice la filosofía popular que si uno se mantiene hurgando en las heridas estas no van a cicatrizar nunca, esto podemos aplicarlo analógicamente a la política, el debate ahí está, lo que tendríamos que hacer todos es conducirlo dentro de un marco de respeto, de civilidad y eso ofrezco de nuestra parte, siempre actuar de esa manera, es el interés general, no el particular el que debe privar”, manifestó.

El secretario de Gobernación recordó que existe un debate por el Plan B de la Reforma Electoral, pero remarcó que no hay incertidumbre en la materia sino que se debe esperar a la resolución que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que le corresponderá definir si es constitucional o no.

“ No hay incertidumbre , lo que hay es que estamos esperando en términos de lo que habrá de emitir la SCJN está debidamente contemplado en el marco legal que nos rige. Si un ministro emitió una resolución otorgando una suspensión provisional, habrá que esperar a que se resuelva el fondo del asunto, o es constitucional o no, y el INE está preparado para que en el momento de la resolución tome uno u otro camino, no hay incertidumbre porque hay plazos en los cuales debe resolverse y ese plazo va a ser con mucha antelación a que inicie el proceso electoral.“ La Corte nos va a decir cuándo es el inicio del proceso electoral, de acuerdo a si es vigente la ley actual o no.

Ellos, en tiempo y forma, van a emitir una resolución, si ellos deciden congelar de facto será una decisión de los ministros, pero eso no pone en riesgo el proceso electoral del próximo año”, subrayó.

López Hernández remarcó que para los mexicanos lo prioritario es que haya certeza institucional, por lo que dijo que “no podemos darnos el lujo ni ser tan egoístas para no querer trabajar de manera coordinada” .Remarcó que “la forma es fondo” y que su presencia en el INE envía un mensaje sobre la disposición total del gobierno federal de trabajar de manera institucional.

“Sí hubo una propuesta de que más adelante se podía trabajar el intercambio de opiniones o temas de interés común y para eso se propuso que la consejera Dania Paola Ravel fuera la encargada de generar las condiciones y nosotros propusimos al subsecretario César Yáñez”, comentó.

