Guadalupe Taddei promete gestión de puertas abiertas; plantea revisar costo de la democracia

Sin hacer mención al tema de la autonomía ni al Plan B de la reforma electoral, la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que su gestión será de puertas abiertas para que todas las fuerzas políticas expongan su visión en el Consejo General y subrayó que se debe atender el clamor social sobre el costo de la democracia.

Tras asumir el cargo, en relevo de Lorenzo Córdova, y tomar protesta a los nuevos consejeros Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza, condujo su primera sesión en la “herradura de la democracia”, donde reconoció el “impecable y virtuoso” trabajo del Comité Técnico de Evaluación.

“Reconozco a la Cámara de Diputados que en el desacuerdo encontró el acuerdo y hoy estamos aquí producto del desacuerdo”, comentó.

Reconoció que el INE enfrenta importantes retos, como el no perder el diálogo con todas las fuerzas políticas, por lo que anunció que en breve convocará a cada partido para establecer mesas de trabajo.

te puede interesar Encuentran otra persona sin vida tras balacera en zona hotelera de Cancún; hay dos detenidos

“Aquí se va a respetar el derecho de cada fuerza política a pertenecer a este consejo, a poner sus visiones, pero también habrán de respetar las decisiones que en lo técnico vayamos tomando, la excelencia en la técnica electoral será lo que nos respalde”, remarcó.

Taddei Zavala subrayó que el INE se debe mantener como un referente a nivel nacional en términos de la calidad de la organización de los procesos electorales y enfatizó en la importancia de reconocer a las estructuras de los organismos públicos locales electorales.

Sin embargo, dijo que hay otro pendiente que es un clamor social, que es el costo de la democracia mexicana.

“Hay otro clamor en la sociedad que es el costo de nuestra democracia, habemos quienes decimos que es alto, habemos quienes decimos que no es un costo alto, pero más vale la pena sentarnos a la discusión”, sostuvo.

también puedes leer Optimista y preocupante crecimiento de 3.0% estimado por Gobierno para 2023 y 2024: IMEF

Incluso mencionó, como lo sugirió la consejera Carla Humphrey, que deben revisar qué pasa con la educación en materia presupuestal en el INE.

“Revisemos qué pasa con la educación en materia presupuestal, revisémoslos, a lo mejor algo se tiene que incrementar en entidades y reducir en oficinas centrales, lo más importante es el compromiso del INE”, insistió.

El también nuevo consejero electoral, Jorge Montaño Ventura, apuntó que la sociedad mexicana reclama la cancelación de confrontaciones que sólo dividen y aplazan soluciones.

“La sociedad mexicana vive tiempos que reclaman la participación activa y decidida para construir y consolidar los objetivos comunes que tenemos como nación, para vencer los retos y las dificultades que a todos atañen para encontrar las respuestas que nos permitan avanzar hacia mejores horizontes, para este mayúsculo esfuerzo nos hemos preparado, cuenten conmigo”, expresó.

lee más Presidencia impugna suspensión otorgada al INE contra el Plan B electoral

El consejero electoral Arturo Castillo Loza resaltó que los mexicanos son parte del afortunado 30 por ciento de la población mundial que vive en democracia, pero también reconoció que este sistema está basado en la desconfianza y ello incrementa sus costos.

“La desconfianza sale cara, si en verdad queremos reducir el costo de la democracia, necesitamos volver a confiar en ella. Por ello, propongo un nuevo pacto basado en la confianza entre el árbitro, los partidos y la ciudadanía”, declaró.

Por su parte, la nueva consejera Rita Bell López Vences subrayó que es necesario que haya menos burocracia, más diálogo y más ciudadanía.

De los representantes de los partidos, todos les dieron un voto de confianza a los nuevos integrantes del Consejo General del INE; sin embargo, el PAN les advirtió que los van a estar vigilando, particularmente para que cumplan con la suspensión del Plan B de la reforma electoral, ordenada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez.

“De buena fe y con confianza espero que el juramento que acaban de hace signifique que desde hoy asume el valor que impulsa a todos los servidores del INE y vivan desplegando la lealtad que esta institución demanda y la defiendan del ataque que la acosa desde el poder”, manifestó el representante legislativo del blanquiazul, Humberto Aguilar Coronado.

TE PUEDE INTERESAR Mueren 2 empleados al caer en zanja y quedar atrapados en aeropuerto de EU

El perredista Ángel Ávila les hizo un llamado para atender el “elefante sobre el que nadie quiere que hablar”, en referencia a la intervención del crimen organizado en los proceso electorales.

Les recordó a los nuevos consejeros que la ciudadanía confía en que el INE siga siendo un órgano autónomo e imparcial: “Si algo quiere la ciudadanía es ver a un árbitro que no se cargue ni para un lado ni para otro. Si el día de mañana desde el dedo flamígero de la mañanera se apunta que el INE no está cumpliendo con su misión, que no les haga mella”.

El representante de Morena, Eurípides Flores, señaló que sí se necesitan autoridades electorales independientes, pero de los poderes fácticos, no del pueblo.

Criticó a los representantes de las fuerzas políticas que participaron en las movilizaciones en defensa del INE y ahora estaban “de blandengues” en la sesión del Consejo General.

Además, llamó a los nuevos consejeros electorales a hacer caso omiso a las tentaciones de la oligarquía, a los lujos y a los privilegios.

JVR