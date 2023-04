VIDEO. Ana Gabriel se le olvida que está en vivo y le da regañiza a su vestuarista

La cantante Ana Gabriel vivió un momento incómodo, luego de que regañó a su vestuarista mientras estaba haciendo una transmisión en vivo.

Todo sucedió porque Ana Gabriel hizo un live en su página de Instagran para mostrar cómo se maquillaba, sin embargo, la cantante anunció a sus seguidores que haría una pausa en su transmisión y después regresaría terminar su tutorial de makeup.

“Voy a detenerlo un poquito porque voy a levantarme y ahorita me vuelvo a conectar”, dijo la artista.

Ana Gabriel no se dio cuenta que no terminó el live y que la transmisión en vivo continuaba, así que ella procedió a regañar a su vestuarista.

“Diana estás contestando y yo estoy hablándole a la gente, le estoy diciendo a la gente ‘ahorita regreso y tu ok, me dices tú’”, le dijo Ana Gabriel a su vestuarista.

“¿No te dijo que estoy grabando, que estoy en vivo? Malamente no te lo dijo, te tiene que prevenir”, señaló Ana Gabriel en la transmisión.

El video causó revuelo en redes sociales y los usuarios dividieron opiniones con respecto a lo que pasó en la transmisión de Ana Gabriel.

“hasta la regañó educada”, “Mi tía la que no sabe usar redes sociales”, “Ya quisiera que me regañaran así”, “A mí también me molesta que contesten cuando no les estoy hablando”, “Lo bueno que no dijo nada grosero”, fueron algunos de los comentarios.

Ana Gabriel regañó al público de su concierto

Ana Gabriel estuvo en polémica hace unas semanas cuando anunció que se retiraba de los escenario en un concierto en Estados Unidos, en donde regañó al público porque no querían que hablara de política.

La artista se molestó y amenazó con terminar el concierto antes, “Nunca me habían regañado tanto como en el concierto de Ana Gabriel”, señaló una de las asistentes que compartió un video del show en TikTok.