Adán Augusto López confirma denuncia internacional en contra de Felipe Calderón

Existe una investigación abierta en contra del expresidente Felipe Calderón, confirmó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“No conozco los señalamientos, lo que sí les puedo decir que en todo caso corresponderá a las autoridades locales llevar a cabo las investigaciones y deslindar las responsabilidades en este país. Afortunadamente ya no hay impunidad para nadie, yo les estoy contando pues de la investigación por delincuencia en contra de Felipe Calderón. No les puedo decir, no tengo a mayor detalle, entiendo que uno de los denunciados también es Genaro García Luna”