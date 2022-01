No sudo calenturas ajenas, dice Adán Augusto en torno a 2024

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, negó que busque un lugar en la carrera por la presidencia para 2024, pues aseguró que por lo pronto continúa con sus trabajos como encargado de la política interior del país y como invitado a formar parte de la Cuarta Transformación.

“Yo no sudo calenturas ajenas”, respondió este viernes, tras ser cuestionado por la prensa, en conferencia mañanera, sobre la posibilidad de que pudiera sumar sus intenciones para gobernar el país.

“Yo tengo un compromiso con el señor Presidente que me invitó a acompañarlo en esta tarea, con todo lo que representa, con un movimiento de transformación de país y en eso enfocamos nuestro trabajo”, enfatizó el funcionario.

El jueves, también fue cuestionado sobre las comparaciones que le han hecho los medios con Olga Sánchez Cordero, no sólo al sustituirla en la Secretaría de Gobernación, sino también por el tono en que lleva las conferencias matutinas en representación del Ejecutivo federal.

Adán Augusto López respondió que no se ocupó de leer lo que los medios publicaron sobre él a su llegada a la Segob, como tampoco lo hace ahora sobre su papel en las ´mañaneras´.

“Yo no me ocupo, ni para bien ni para mal, y lo digo con todo respeto, de lo que publica alguien, yo me ocupo de ayudar al Presidente, en ser un canal de comunicación con diversos actores políticos, sociales, económicos”, compartió.

El secretario recalcó que el único trabajo que tiene es ser interlocutor del Gobierno federal con los gobiernos estatales y el Congreso de la Unión, como lo mandata su cargo.

Control de armas elige a Ebrard ‘persona del año’

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue reconocido como Persona del Año 2021 por la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos por su “enfoque novedoso” al combate del tráfico ilegal de esos artefactos, luego de la demanda que interpuso contra 10 fabricantes en el vecino país.

El Canciller dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, en donde destacó al equipo jurídico de la SRE: “Tengo el gusto de informarles que el Gobierno de México ha ganado el reconocimiento 2021 de la Armas Control Association. Muy bien por el equipo jurídico de la cancillería, por la demanda contra industria de armas y a quienes votaron por México para hacerlo posible”.

Más tarde, durante la clausura de los trabajos de la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 2022, Ebrard Casaubón se refirió al tema de la demanda y sostuvo que ganará el recurso.

“Tenemos la resolución y la capacidad de presentar una demanda y ganarla y cambiar las cosas que nos parece que deben de cambiar”, enfatizó.

Sobre el reconocimiento obtenido, señaló que es “muy significativo”.

“Especialmente contra las que son corresponsables de la enorme presencia de armas de todo tipo en nuestra sociedad y que sólo producen violencia, tragedias y tristeza; y como la prioridad de México es combatir la violencia por eso se presentó la demanda en Estados Unidos”, aseveró.

Añadió que fue el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien solicitó, a través de la SRE, que se llevara a cabo la denuncia, ya que no se debe tolerar la saturación de artefactos que causan homicidios.

“No es un reconocimiento a mi persona, es un reconocimiento a México, a quienes elaboraron esta demanda que se presentó en contra de la industria de armamentos y, sobre todo, a la decisión del Presidente de la República de encabezar esta lucha y llevarla hasta el Consejo de Seguridad de la ONU”, indicó.

El director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas de EU, Daryl G. Kimball, detalló que la selección para otorgar el reconocimiento se llevó a cabo a través de una encuesta en línea que atrajo a miles de participantes de docenas de países. Agregó que la demanda contra los fabricantes “representa una nueva forma de responsabilizar a los actores deshonestos por su papel en la violencia causada por el tráfico de armas a través de las fronteras internacionales”.

