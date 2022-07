Asegura que no habrá impunidad

AMLO pide "no adelantar vísperas", sobre extradición de Caro Quintero y posibilidad de que llamen a declarar a Bartlett en EU El Presidente señaló que no debe adelantarse el tema de Bartlett Díaz en torno al asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena; aseguró que no sabe si será llamado en Estados Unidos