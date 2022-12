Admite Morena que aliados metieron gol en Plan B; va por anulación en Senado

El plan “B” de la Reforma Electoral, aprobado la madrugada de ayer por la bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, contiene un “error” que solicitarán al Senado de la República corregir, reconoció el coordinador morenista Ignacio Mier.

Se trata de la fracción cuarta del artículo 15 del dictamen, que blinda a los partidos minoritarios para que no pierdan su registro en caso de que no alcancen el mínimo de tres por ciento del total de la votación, en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión.

En el proyecto aprobado se apunta que aquellos partidos que no cumplan con tal condición, les será cancelado el registro, salvo que hayan conservado el registro como partido local, obteniendo mínimo el tres por ciento de la votación en al menos la mitad más uno del total de las entidades federativas; es decir, en 17.

“En este ejercicio, cometimos un yerro procedimental que nosotros admitimos porque es de reconocerlo… No quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y a la Mesa Directiva que se hiciera la corrección, sino asumirlo y anunciar que, por lo que hace específicamente al artículo 15, fracción cuarta, hay dos renglones en el cuarto párrafo que no debieron haber aparecido y que sin embargo fueron votados”, declaró.

Mier Velazco agregó que, al ser un tema controvertido en el pasado proceso electoral, sobre el que ya hay una resolución judicial, resulta un “tema inconstitucional y que por eso lo queremos señalar abiertamente”.

Por ello, anunció que buscará que ahora, en la revisión que hará el Senado de la República, corrija los renglones referidos.

“Le estamos solicitando al Senado; voy a buscar al presidente de la Mesa y al coordinador de la mayoría de nuestra coalición en el Senado de la República, para que desde ahora adviertan… que eso, reconocemos que esos dos últimos renglones no debían haberse incluido”, dijo.

Horas antes, durante su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió ayer al tema, a pregunta expresa de La Razón.

Señaló que este viernes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudiría a Palacio Nacional a aclarar el asunto y refirió que él “plantearía” que se quite.

La modificación que ahora se pide suprimir ya no blindaría a los partidos en riesgo, como los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que serían los principales beneficiados con este cambio.

El morenista Mier Velazco también afirmó que esta propuesta había sido discutida con ambos partidos, pero que se concluyó que no sería procedente, por lo cual responsabilizó al personal técnico de la Cámara baja de haber incluido el “error” en el dictamen presentado.

Cuestionado sobre si la razón por la que no se permitió el tiempo necesario para que el dictamen fuera leído por el resto de legisladores era una “urgencia” que representaba la aprobación para el Presidente de la República, el morenista respondió que el análisis minucioso le corresponde al Senado.

“Afortunadamente, y así es, tenemos dos cámaras: la de origen y la revisora. Le corresponde a la revisora hacer un análisis minucioso de cada una de las reformas que se hicieron, derogaciones a los artículos”, declaró.

Además, argumentó que el debate en materia electoral se anunció desde el inicio de la actual legislatura.

“En ese momento ya había 32 iniciativas, que yo lo comenté y lo repito; se lo dije a los integrantes de la Junta de Coordinación Política que, si iban a hacer suyo, si habían leído las iniciativas de reforma constitucional en materia electoral, porque íbamos a entrar en este periodo a su discusión.

“Desde abril está la única reforma integral que fue presentada por parte del Ejecutivo y hay otras dos integrales, la del Partido Acción Nacional y había también una del Partido Verde Ecologista, integral, y del Partido del Trabajo”, sostuvo.

En caso de que el Senado apruebe el cambio a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, el dictamen deberá ser devuelto a ésta para su aprobación.

El Congreso de la Unión solamente tendrá la próxima semana para concretar dicho cambio dentro de este periodo de sesiones y, en caso de no lograrlo, el límite máximo será abril del 2023, señaló previamente Ignacio Mier Velazco.

El reconocimiento morenista del “yerro” se dio luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo alusión a la aprobación de la reforma a las leyes secundarias en materia electoral.

Durante la conferencia matutina, mencionó que “si es grave (los cambios), yo ofrezco enviar otra iniciativa para decir: eso yo no lo propuse, y se quita”.

A pregunta expresa sobre si los diputados no lo “obedecieron”, el mandatario federal señaló que no se trata de que los legisladores atiendan sus indicaciones, ya que ellos “son representantes del pueblo y cada quien actúa con libertad”.

“Entonces, se quita si fuese así, porque nosotros hemos hecho y vamos a seguir haciendo de nuestra República una línea recta. Pues por eso no han podido los corruptos, por eso vamos a seguir con la transformación del país. Y estamos viviendo en momentos muy importantes”, insistió.

El “error” aprobado por la mayoría no fue la única falta al proceso legislativo, pues el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Santiago Creel Miranda, anunció la presentación de acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos de oposición contra la dispensa de trámites.

El fundamento para impugnar los cambios a las leyes en materia electoral tiene base en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se invalida un decreto por considerar que no se respetó el derecho parlamentario de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

El panista llamó a la aprobación del proyecto como una “obra” titulada “solas no pueden, las corcholatas necesitan ayuda”, al insinuar que los cambios avalados buscarían favorecer a los aspirantes a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

Comisiones en Cámara alta prevén aprobar dictamen de la Electoral

A pesar de que el líder morenista en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, había prometido que no se daría un “atropellamiento” ni se aplicaría “vía rápida” al trámite de la reforma legal en materia electoral, las comisiones dictaminadoras tienen previsto avalar el dictamen el próximo lunes.

De acuerdo con el cronograma definido, primero se emitirán los dictámenes en las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, sobre las leyes General de Comunicación Social, General de Responsabilidades Administrativas, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, y para el martes o miércoles sesionará el pleno, para que lo avale la Cámara alta.

Ayer todavía, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal, declaró que el Senado actuará como un poder independiente, por lo que, aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador tenga su opinión, analizarán y deliberarán los 450 artículos del plan “B”.

Afirmó que la presión que tenía el martes era para que de inmediato se avalaran los cambios legislativos a las cuatro leyes en materia electoral, como lo hicieron en la Cámara de Diputados.

“Soy un poder independiente. Es el equilibrio de los poderes, es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El Presidente tiene una opinión y la respetamos, pero nosotros tenemos una responsabilidad constitucional y es la que estamos ejerciendo.

“Nada se pierde con que se delibere, se analice, se estudie. Son 450 artículos para aprobarlos en una hora; lo único que estamos haciendo es que se lea, para saber qué se aprueba, para saber qué apruebas, qué estás aprobando”, declaró.

En conferencia de prensa, el legislador zacatecano dijo que, aunque no se va a meter con la actuación de la Cámara de Diputados, en el Senado de la República sí darán el debate.

Sin embargo, el coordinador del PAN en la Cámara alta, Julen Rementería, acusó que se trata de la simulación del proceso, porque citan a comisiones para el lunes, para resolver el martes o el miércoles, sin siquiera hacer una verdadera revisión.

“Se instala, platican cuatro cosas y ya, pero, ¿revisar un documento de ese tamaño, con las implicaciones que tiene en la vida política de nuestro país? No se puede hacer en una semana, es imposible, es simplemente fingir que cumple con un requisito. Hoy, quienes están por resolverlo —y estoy seguro que así van a llegar al lunes—, no lo habrán ni siquiera leído en la comisión, no lo han podido leer, mucho menos comprender”, aseveró.

Por eso, el senador del blanquiazul Damián Zepeda Vidales indicó que existen las condiciones para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva al final las faltas al proceso y la inconstitucionalidad de los cambios, pero dijo que debe estar a la altura.

El legislador del grupo parlamentario de Acción Nacional apuntó que las reformas a la legislación secundaria contemplan cuatro ejes, que son los más alarmantes: debilitan al INE, le dan vida artificial a los partidos que no ganan el voto, les quitan el poder a las autoridades para sancionar y permiten la intervención del Gobierno.

Expertos consideran que plan “B” arriesga comicios

Las elecciones para 2023 y 2024 se encuentran en “grave riesgo”, debido a que el Gobierno federal se empeña en “destruir” al INE y “controlar todos los procesos para su beneficio”, consideró la directora de Causa en Común, María Elena Morera.

En entrevista con La Razón, narró que Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su vida ha buscado “tomar por la fuerza los caprichos” que no le son concedidos porque la pasada marcha en defensa del INE “causó su enojo y por ello tomó venganza”.

“Sabía que no iba a pasar su Reforma Electoral; por ello, se empecinó en hacer cambios y afectar a quien sea con tal de tener su capricho. Ya lo hemos visto con otras reformas, como la de la Guardia Nacional, y ahora trata de hacer lo mismo, pues no logró su reforma constitucional”, explicó.

Expuso que cualquier reforma debe buscar el consenso de todas las fuerzas políticas; sin embargo, no se hizo con el plan “B” del Ejecutivo y no se toma en cuenta a la oposición para ningún tema y por lo tanto, dejaron al INE debilitado y eso es un grave riesgo.

El politólogo de la UNAM Francisco Javier Jiménez Ruíz advirtió que pueden afectarse las elecciones siguientes, sobre todo las presidenciales, porque se recortan grandes cantidades de recursos y no se van a sancionar delitos electorales, como actos anticipados de campaña.

Además, estimó que se debilita la capacidad de credencialización y, por ende, de cobertura, al no contar con suficientes recursos.

Otros expertos en ciencias políticas aseguraron que Ricardo Monreal será un factor decisivo en el debate por la reforma que se dará en el Senado, lo que también marcará el futuro político del coordinador de Morena.

El politólogo de la UNAM Hugo García Marín señaló que Ricardo Monreal se debate entre ser un hombre autónomo, apegado a la Constitución y demócrata, o someterse a la voluntad del Ejecutivo. Dijo que Ricardo Monreal es una figura “totalmente” decisiva en este caso, ya que puede sacar adelante la reforma o puede “matarla”, pero depende de su capacidad política y las negociaciones que se hagan, ya que ha jugado para ambos bandos las últimas semanas.

“Se juega su futuro político inmediato, pero si pasa la reforma es difícil que sea recibido en la oposición. Digamos que tiene mucho que ver su actuación en el debate, pues, por otra parte, si la detiene, ya tampoco tiene mucho que ver en las filas de Morena”, agregó.

Ulises Corona, politólogo de la UNAM, coincidió en que el plan “B” de Morena puede resolver la situación de Ricardo Monreal en las filas de esa fuerza política, pues a pesar de lo que se puede presentar en el debate, es muy difícil que tenga cabida como aspirante presidencial.