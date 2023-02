“Adversario no es enemigo”: AMLO descarta “pelea” con Cuauhtémoc Cárdenas

Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “adversario político” a Cuauhtémoc Cárdenas por la vinculación de este último con el grupo Mexicolectivo, el mandatario federal aclaró que las declaraciones no implican un mal trato al experredista, pues “decir adversario no es decir enemigo”.

Durante rueda de prensa matutina, el Presidente se refirió nuevamente a Mexicolectivo, y dijo que, en su formación como grupo opositor, “se quedaron con las ganas; arman todo un teatro para constituir un grupo supuestamente independiente, lo mismo de siempre, en contra nuestra”.

leer más Cárdenas sólo puede ser enemigo de quienes están contra la democracia: Alejandro Moreno

Sin embargo, aprovechó para expresarse también sobre la relación de Cárdenas Solórzano con el mismo: “De todos [los integrantes], el de más representatividad era el ingeniero Cárdenas. […] Si ponemos lo que dije, lo trate de manera respetuosa, porque decir adversario no es decir enemigo, adversario tiene que ver cuando ya no hay una coincidencia política ”, explicó el mandatario.

Dijo que Cárdenas ya no acompañó al movimiento de la Cuarta Transformación por sus propias convicciones y por su decisión personal.

“Porque él no ha decidido participar, él es un hombre libre con criterio, por eso, claro que quisieran que nos peleáramos y pues no me voy a pelear con el ingeniero, si acaso con Claudio y estos que están ahí que tampoco son enemigos, son adversarios, ya hasta son promotores nuestros, porque nos ayudan mucho”, abundó López Obrador.

