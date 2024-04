AMLO advierte que no dejará intimidarse o presionar por grupos criminales

Ante el mensaje que le mandó un grupo de encapuchados de Chiapas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que no se dejará intimidar ni presionar por las organizaciones del crimen organizado, pues no establecerá relaciones de complicidad con nadie.

“No me presionan porque no me dejo, no me voy a dejar presionar por nadie. No establezco relaciones de complicidad con nadie. Qué sucedía antes, por qué se complicó todo, porque se protegía a unos y se perseguía a otros, la autoridad no puede establecer comunicación con presuntos delincuentes”, afirmó AMLO.

Tras asegurar que los cárteles se han portado bien con él durante sus recorridos terrestres por el país, AMLO dijo no compartir los señalamientos de la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, de que hay intervención del crimen organizado en las elecciones.

“No coincido con ella, con todo respeto, o sea las autoridades electorales están haciendo su trabajo, tan es así que los candidatos que solicitan protección a través del INE se les está dando. Siempre que hay una elección se utiliza lo de la violencia o lo del miedo, siempre”, aseguró AMLO.

En la conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró su llamado a los opositores para no utilizar el tema de la violencia con fines electoreros, porque “la verdad, la verdad, son muy perversos los conservadores, no generalizo, porque hay algunos que son malos de malolandia”.

Sobre el video que le mandaron encapuchados de Chiapas, que presuntamente pertenecen al cártel de Sinaloa, donde le dicen que su presencia en Motozintla y otras partes de la sierra chiapaneca “es real”, AMLO puso en duda su veracidad y reiteró que se trata de gente vinculada con un medio de comunicación.

“Tienen todo su derecho a expresarse, nada más que yo creo que no deja de hacer propaganda y que nosotros no estamos para celebrarlo, que si ellos son ciudadanos que están preocupados por la violencia, están preocupados por la falta de tranquilidad, de paz, pues para qué se encapuchan. No deberían de estar metidos en organizaciones criminales, no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, dijo AMLO.

Cuestionado sobre la posibilidad de establecer mesas de paz en esa región de Chiapas, AMLO indicó que se atiende el problema con muchos elementos de la Guardia Nacional que han sido enviados allá, además de que se ha buscado la forma de llegar a acuerdos con los grupos inconformes.

“Nosotros la verdad lo que exhortamos es a que no lleven a cabo actos ilícitos, eso es lo que hacemos, y cuidar a la población civil, y no dejarnos intimidar por nadie. Deben ellos de entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, ya todos somos mayores y no es quítate tú porque quiero yo, para qué vienes aquí si aquí mando yo”, concluyó AMLO.

