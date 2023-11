Añorve advierte colapso económico en Acapulco tras Otis

A capulco comienza a padecer una crisis económica, sanitaria y social con el despido de trabajadores de cadenas hoteleras, cierre de 300 negocios pequeños y medianos, falta de recursos para restablecer la actividad turística y acumulación de toneladas de basura que son foco de infección, que pueden generar brotes de protestas sociales.

Así lo advirtió el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, en entrevista con La Razón, tras exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador que voltee a ver a todas las zonas afectadas por el huracán Otis, para que sepa de la realidad que viven los acapulqueños y que sus colaboradores no le mientan ante el colapso que vive Acapulco.

“Resulta que ya empezó una crisis por el desempleo porque los hoteles no tienen recursos para restablecerse, como Elcano, que inclusive ayer ya iniciaron las manifestaciones sociales en Acapulco de los trabajadores. Qué es lo que se requiere, que el Presidente de la República voltee a ver, ya que las autoridades estatales y municipales ni siquiera tienen esa capacidad, y le lleven recursos a fondo perdido a las hotelerías, a los pequeños hoteles tradicionales, a los moteles, a todo lo que significa generación de empleo”, demandó.

El expresidente municipal de Acapulco dijo que no es suficiente el acuerdo que estableció el Gobierno federal con 35 hoteles a partir de abril como Las Brisas, Princess, Mayan Palace, que representan sólo 12 por ciento de los 286 que hay en el puerto, con 19 mil 535 cuartos.

Explicó que de los 400 mil empleos que se generan en Acapulco, de cada 10, dos son formales y ocho informales, como los vendedores en la playa de tamarindos con chile, quesadillas de cazón, señoras que hacen trencitas o dan masajes, lo cual depende todo eso el turismo, comentó.

“La zona turística está colapsada, aparte el anuncio de la Canaco de 300 negocios que no abren por la rapiña, refaccionarias, mueblerías, en fin, del uso común de los acapulqueños, pues no tienen recursos para volverse a reabastecer y eso significa un colapso económico que ya empezamos a vivir en Acapulco”, alertó.

Las protestas sociales por la inconformidad de la gente seguramente se van a agravar en las próximas semanas, porque la gente no tiene empleo y si no hay empleo, no hay dinero, y si no hay dinero sufre su familia

Manuel Añorve

Coordinador de senadores del PRI

El legislador resaltó que el Grand Hotel de Acapulco (antes Hyatt) anunció recientemente que abrirá hasta febrero de 2026, “si es que abre”, cuya cadena hotelera genera empleos, derrama económica, pero no tiene recursos para levantarse tras el paso del huracán Otis.

Otro problema que se presenta, abundó, es el colapso de 40 mil segundos hogares, es decir de aquellos que tienen un departamento en el puerto, el cual están pagando o lo rentan a través de la plataforma Airbnb para obtener un ingreso extra.

“Los 40 mil colapsados y que te generan los 40 mil, igual una hotelería formal, genera al jardinero, al alberquero, la trabajadora doméstica, sales a consumir, compras, cenas en restaurantes”, detalló.

Respecto al tema sanitario, el senador Manuel Añorve advirtió que hay una crisis que no quieren reconocer las autoridades federal, estatal y municipal ante el cúmulo de toneladas de basura en las colonias, la quema de la misma, que genera olores fétidos; aunado a la falta de energía eléctrica, así como de agua potable en 80 por ciento de las comunidades.

“Es la tormenta perfecta como ya empezó en Acapulco, pandemias de salud, el dengue, zika, chikungunya, gastrointestinal, problemas respiratorios porque la gente está quemando la basura, porque no hay agua potable, y no quieren anunciar una alerta sanitaria y eso es muy grave”, sostuvo.

El legislador priista alertó: “las protestas sociales por la inconformidad de la gente seguramente se van a agravar en las próximas semanas, porque la gente no tiene empleo y si no hay empleo, no hay dinero, y si no hay dinero sufre su familia”.

“Se pueden volver a generar actos de rapiña, aunque ojalá no suceda, porque ya están abriendo algunas tiendas de autoservicios, pero otras definitivamente no van a tener la capacidad para hacerlo”, concluyó.

Protestan despedidos de hotel en puerto

Por segundo día consecutivo, trabajadores del Hotel Elcano bloquearon la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura de la Zona Dorada de Acapulco, en protesta por los despidos masivos y el fracaso de las negociaciones en la mesa establecida con representantes patronales y las autoridades de la Secretaría del Trabajo estatal.

Los inconformes bloquearon la circulación vehicular en la costera por espacio de 15 minutos alrededor del mediodía, tras la negativa de la gerencia del hotel de recontratarlos para llevar a cabo labores de remozamiento y reconstrucción del inmueble afectado por el huracán Otis.

Rafael Sánchez Leyva, secretario general de la sección 20 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo en entrevista que no hay disposición de los dueños del Hotel Elcano para cumplir las demandas de los 100 empleados sindicalizados y 80 eventuales, que fueron despedidos.

Explicó que el patrón del hotel adeuda a los trabajadores el pago del fondo de ahorro, así como la liquidación del salario hasta el día de la notificación de despido, por el cual se debe pagar al trabajador 90 días de salario, entre otros conceptos establecidos en la ley, por lo que, advirtió, no aceptarán montos parciales como indemnización.

El líder sindical indicó que representantes del Hotel Elcano les informaron que se dará una pausa a las operaciones de la hospedería, pues no hay forma de echarla a andar tras los daños sufridos por el paso del huracán Otis, que dejó hasta el momento 49 muertos y miles de damnificados.

Adelantó que las manifestaciones de protesta continuarán en el puerto, cuando menos hasta el 30 de noviembre que esperarán los trabajadores para ver si el hotel cumple con los adeudos.

El secretario del Trabajo del estado, Armando Baños Rendón, acudió al sitio de la protesta y dialogó con los trabajadores despedidos, a quienes dijo que se busca brindar un apoyo emergente.

En respuesta, los inconformes demandaron al funcionario que se implemente un programa de empleo temporal y no sólo se utilice el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para contratar sólo a este grupo poblacional para labores de limpieza y retiro de escombros en las calles y avenidas del puerto.