Alerta Grupo Oaxaca por amenaza al derecho al acceso a la información

Miembros del Grupo Oaxaca llamaron a proteger a los órganos garantes del acceso a la información, al considerar que este derecho se ve amenazado desde el poder.

Durante la mesa de diálogo, como parte de la conmemoración de los 20 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia, Juan Francisco Escobedo afirmó que México atraviesa una regresión autoritaria y que “existe una amenaza seria para la continuidad del derecho al acceso a la información”.

Advirtió que existe una coyuntura “peligrosísima” para la democracia y las instituciones públicas, ya que el ejercicio de la libertad de información “no es una moneda que le guste a los gobiernos que tienen una escasísima vocación y compromiso democrático”.

también puedes leer Eligen a mexicano como titular de la reunión de presidentes de Órganos de Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas

En ese sentido, señaló que el INAI también es un órgano político cuyas funciones están en la Constitución, por lo que instó a promover un “paréntesis para no moverle nada a nada y esperar condiciones propicias para ir hacia adelante”.

Salvador Nava apuntó que la democracia no puede funcionar sin un sistema de control adecuado, pues es lo que da un contrapeso, por lo que llamó a fortalecer desde el interior a las instituciones que velan por este derecho y no caer en la provocación de “yo tengo otros datos”.

En el marco de la contienda electoral pasada y las que vienen, Luis Ernesto Salomón, sugirió construir mecanismos que defiendan el esfuerzo de las instituciones que garantizar el acceso a la información, pues advirtió que existe el peligro de “arrastrar” los destinos de un órgano como el INAI en la agenda política-electoral.

te puede interesar Citibanamex Afore se une a "Climate Action 100+" para promover el combate al cambio climático

Issa Luna Pla señaló que este derecho nunca terminará de ser promovido, porque siempre existirán nuevas resistencias que, necesariamente, serán limitadas por la necesidad del acceso a la información, por lo que se sumó a llamar a reforzar la legitimidad y credibilidad de las instituciones.

Al moderar la conversación, el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, sostuvo que “somos instituciones en peligro de extinción” y advirtió que hacen falta gobernadores que no quieran tener a los institutos plegados a su voluntad.

“Estas instituciones nacieron para ser irreverentes, aunque no les agrade, no lo soporten y no lo puedan comprender los que encabezan el poder, en el tiempo y en el espacio, porque eso es así. No nacieron para hacerles "cascafiatas", ni para hacerles aplausos”, expresó.

JVR