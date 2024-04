Advierten depresión en adultos mayores

En México 3.6 millones de personas adultas padecen depresión, de ellas, un 23.6 por ciento son adultos mayores y uno por ciento son casos severos, según reveló en 2023 un estudio realizado por los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría de Salud, además el académico de la Facultad de Psicología, de la UNAM, Gabriel Soto Cristóbal, advierte que “en periodos de descanso la tristeza en los adultos suele aumentar más debido a que ya no pueden realizar actividades de salida como hacían cotidianamente”.

El especialista dijo que la Encuesta Nacional Sobre Salud y Envejecimiento en México y la Encuesta de Evaluación Cognitiva 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indican que en la población de 60 años y más que padeció COVID-19 se observó aumento en la prevalencia de sentimientos de depresión “mismo que hasta la fecha no han resarcido”.

“La duración mínima que se tiene que experimentar al hablar de un trastorno por depresión mayor es de dos semanas permanentes, pero si esto dura más de dos años, entonces se habla de un trastorno depresivo persistente”. Aunque también se presenta un malestar significativo pues pasa de 10 a 12 horas en ese estado durante la vigilia, que suele durar 16 horas, explicó.

La especialista en salud mental Lorena López Pérez, adscrita a la Secretaria de Salud, enfatizó que la pandemia por COVID-19 dejó graves repercusiones en la salud mental y aumentó los problemas psicosociales, en los adultos mayores se debió a los grandes cambios que experimentaron en cuanto a perdidas.

“La falta de atención médica especializada provoca que la enfermedad evolucione, se vuelva crónica y limita a las personas en todas las esferas sociales. El tratamiento depende de la intensidad y tipo de síntomas. Puede ser solo con psicoterapia para casos leves, o con terapia, medicamentos y soporte comunitario para pacientes graves, no es cosa de juego y la sociedad debe comenzar a tomar estas cosas con mayor seriedad”, dijo.

Victoria Ruiz Melchor, de 67 años, es originaria de Tabasco, y radicada en Ciudad de México desde 2020, tras la pandemia, dice que sintió, “la más absoluta desesperanza”, además, piensa que su depresión puede ser genética. Sospecha que su madre la padecía, pero no se la diagnosticaron.

“Mi mamá se sentaba en la oscuridad durante horas y fumaba, o bien se refugiaba en su cama durante días, sin querer salir de casa, yo sentía una fuerte sensación de culpa cada vez que pensaba en cómo ayudarla a salir”, señala

“Yo soy de Tabasco, vengo de un clima muy cálido y cuando por la pandemia llegué a esta ciudad para vivir con mi hija, pensé que tan solo el clima me estaba afectando, no fue así: tenía depresión”, dijo.

Ruíz comenzó a trabajar con un terapeuta cognitivo conductual, que “me da ejercicios para hacer en casa. Me ha ayudado muchísimo, ayudar a los demás me produce un sentimiento de autoestima y me permite salir de mí misma, pero debemos entender que es un problema real y no se sale solo con echarle ganas como comúnmente nos dicen”, concluyó.