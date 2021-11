Exhiben crisis en el PAN; señalan culpa de Marko Cortés

A pesar de que consideran que el PAN es la fuerza opositora más fuerte en el país, ésta se está debilitando ante la soberbia de Marko Cortés, dirigente nacional del partido, advirtieron militantes que han hecho público su desacuerdo con la dirección del político michoacano, quienes señalaron que esto afectará al panismo rumbo a 2022.

Tras la reelección del presidente del blanquiazul, el pasado 2 de octubre, y los audios que se filtraron un mes después, el 2 de noviembre, en los que Cortés Mendoza expresó lo que algunos militantes han calificado como “derrotismo” sobre los malos resultados que estimó obtendrán en los próximos comicios, panistas consultados por La Razón señalaron que el político se mantiene en su soberbia, pese a que ya le han mostrado sus errores.

Ni siquiera se ha acercado con nosotros, todo ha sido su soberbia, nos quiere imponer, pero no quiere dialogar y así no se pueden hacer las cosas al interior del PAN, imponiendo cargos, decisiones y candidaturas, aplastando a quienes no estamos de acuerdo



Damián Zepeda

Senador panista

El senador Damián Zepeda expuso que hay un claro desacuerdo de diversos sectores de la militancia con la actitud impositiva y derrotista del actual presidente panista de quien, dijo, no ha manifestado disposición para dialogar con todo el panismo, lo que afectará directamente los procesos de selección de candidatos.

“Ni siquiera se ha acercado con nosotros, todo ha sido su soberbia, nos quiere imponer, pero no quiere dialogar y así no se pueden hacer las cosas al interior del PAN, imponiendo cargos, decisiones y candidaturas, aplastando a quienes no estamos de acuerdo”, manifestó.

Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, rechazó que haya algún conflicto o crisis al interior del partido.

La cerrazón y el derrotismo de Cortés sólo confirman sus errores, por lo que se requieren cambios de fondo para erradicar el autoritarismo interno, antes de que las imposiciones internas afecten los resultados electorales del partido en los comicios inmediatos Gerardo Priego

Diputado panista

“No hay una división en el PAN, son asuntos individuales que se están atendiendo y se tendrán que atender por las instancias que corresponden. En lo particular en el grupo parlamentario hay un cierre de filas importante y estamos todos”, subrayó.

En ese sentido, descartó que esto afecte al partido de cara a las elecciones de 2022 o que tenga un impacto en las alianzas electorales del blanquiazul, pues insistió en que es un asunto interno que se puede solucionar.

El líder parlamentario dijo que las inconformidades son asuntos tan personales que, por ejemplo, hay una relación positiva de los panistas con la senadora Martha Márquez, quien renunció al partido y acusó que es la dirigencia la que impide que haya democracia al interior, privilegia los favoritismos y amiguismos, y ha limitado el sistema de afiliación, además de solapar la corrupción de gobiernos emanados del blanquiazul.

Por mucho que han querido presumir los resultados de la alianza (PAN, PRI y PRD), no son los esperados, (…) esta alianza no está presentando una oferta diferente y con conflictos internos como los del PAN es mucho menos atractiva Gustavo Madero

Senador de Grupo Plural

La misma visión, respecto a lo que atraviesa el partido, es compartida por Gerardo Priego, quien buscó encabezar al PAN y fue “avasallado por el oficialismo”.

El tabasqueño denunció las irregularidades que se registraron en el proceso interno y dijo que ahora el partido atraviesa una situación crítica en la que los militantes han recurrido a instancias externas para hacer valer sus derechos, como él ante el TEPJF.

Señaló que “la cerrazón y el derrotismo de Cortés sólo confirman sus errores, por lo que se requieren cambios de fondo para erradicar el autoritarismo interno, antes de que las imposiciones internas afecten los resultados electorales del partido en los comicios inmediatos”.

“Marko Cortés debería ser imparcial y trabajar para fortalecer al partido, no para debilitarlo, mucho menos ante los próximos procesos electorales”, subrayó.

NIEGA CRISIS INTERNA

No hay una división en el PAN, son asuntos individuales que se están atendiendo y se tendrán que atender por las instancias que corresponden. En lo particular en el grupo parlamentario hay un cierre de filas importante y estamos todos Julen Rementería

Coordinador del PAN en el Senado

Para el exdirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, la forma en la que se conduce el actual presidente panista preocupa porque es una visión de fracaso y contribuye a las divisiones que ya se evidencian.

Resaltó que esto se suma al hecho de que la alianza con el PRI y el PRD no tiene la efectividad requerida, entonces aseveró que se afectan las candidaturas del PAN, sus bastiones y las alianzas electorales que en sí mismas no han dado los resultados.

“Por mucho que han querido presumir los resultados de la alianza (PAN, PRI y PRD), no son los esperados, la gente votó por un cambio y por eso en su momento respaldaron a López Obrador, pero esta alianza no está presentando una oferta diferente y con conflictos internos como los del PAN es mucho menos atractiva, así qué se puede esperar en 2022 y en los años siguientes”, dijo.