AMLO afirma que el Poder Judicial “está podrido”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no puede confiar en el Poder Judicial porque “está podrido” y puntualizó que el titular del Ejecutivo federal “no será rehén de nadie”.

Al encabezar el evento Agua Saludable para La Laguna, en Durango, el mandatario federal convocó a apoyar este proyecto que garantizará el abasto del vital líquido para los nueve municipios de la Comarca Lagunera.

Reiteró que su gobierno emprendió una etapa para purificar y moralizar la vida pública del país, por lo que se pronunció porque se concilien las diferencias en torno a este proyecto y se eviten otro tipo de litigios.

“Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial, no me estoy chupando el dedo, desgraciadamente el Poder Judicial está podrido. Hay algunas excepciones, pero jueces, magistrados y ministros están al servicio de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora", afirmó AMLO.

Si tuviésemos un Poder Judicial confiable, yo diría no hay problema, vamos al litigio, vamos a demostrar que no hay afectaciones, pero no, nos metemos en eso y nos entrampamos