Tengo las agallas para que ustedes vivan en paz: Xóchitl Gálvez

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, lamentó que cada rincón de México esté afectado por el fracaso de un gobierno que no quiso atacar a la delincuencia organizada y por eso hoy no existe estado, municipio o ciudad en el que se sienta el dolor y la rabia de las víctimas de la violencia.

En su cierre de precampaña en Acámbaro, Guanajuato, la aspirante de “Fuerza y Corazón por México” afirmó que en el país se está perdiendo el valor de la vida y puso como ejemplos a los estudiantes que en la Ciudad de México les roban su celular en el camión; a los agricultores limoneros de Michoacán que son extorsionados para poder vender sus productos, y a las madres buscadoras, como Lorenza Cano Flores, a quien un grupo criminal privó de la libertad y asesinó a su esposo y a su hijo.

Agregó que la delincuencia hoy se ha apropiado de Tabasco; en el Estado de México los vendedores de pollo tienen que pagar el llamado “derecho de piso”, y en Tamaulipas y en Baja California siguen los asesinatos y las extorsiones.

“Yo sí voy a enfrentar a la delincuencia. Tengan la certeza que tengo las agallas para que ustedes vivan en paz”, expuso en el encuentro con militantes del PAN, PRI, PRD y Xochilovers.

En su mensaje exhortó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que en estos nueve meses que le quedan de su mandato se ponga a trabajar, en lugar de meterse en la elección. “Que dirija sus fobias a los extorsionadores no a los empresarios, que ataque a los violadores no a los feministas, que se solidarice con respeto con las víctimas y no con los narcotraficantes”, enfatizó.

Afirmó que hoy tenemos un Gobierno Federal muy agresivo con los empresarios, pero tímido con los delincuentes. “Quiero dejar en claro que hoy el valor de la vida está amenazado por el desdén del gobierno de apostarle a la seguridad”.

Consideró que México no debe acostumbrarse a vivir bajo un clima de inseguridad porque eso no es vida, es subsistencia y dijo que nuestro país requiere de un gobierno que no culpe al neoliberalismo ni al pasado de los problemas que enfrenta la nación.

“Hoy tenemos un gobierno muy bravucón con los ciudadanos, pero bien mansito con los extorsionadores, por eso, nosotros necesitamos hacer un gobierno que realmente enfrente los problemas”, sostuvo.