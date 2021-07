Tras "aguantar a la mafia", AMLO alista anuncio sobre plan de abasto de medicinas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la próxima semana dará a conocer todo el plan de abasto de medicamentos, luego de que "aguantamos a toda una mafia" que puso obstáculos al gobierno para impedir que se surtan las medicinas en el extranjero.

El compromiso, afirmó durante la conferencia matutina, es que no falten los medicamentos en general para los niños, y en especial para quienes padecen cáncer.

Nos costó muchísimo porque se imaginan un negocio, entre comillas, de 100 mil millones de pesos, estamos hablando del presupuesto de cinco estados, lo que compraban de medicamentos y no había o adulteraban los medicamentos; una mafia, y los aguantamos, y ya vamos a informar la semana próxima Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

AMLO explicó que el costo de traer medicamentos a México no fue en lo económico sino por "enderezar ese entuerto" que impedía las compras consolidadas en el exterior, debido a la ley que fue hecha para beneficiar a sólo 10 empresas.

"Estaban bien enraizados los que vendían los medicamentos al gobierno, 10, que ni siquiera eran laboratorios sino intermediarias que vendían 100 mil millones de pesos.

"La campaña la alentaron ellos y nos pusieron todos los obstáculos, tuvimos que modificar la ley. Saben que no se podía comprar ningún medicamento en el extranjero porque se protegía este negocio de corruptos", dijo el primer mandatario.

La limpieza continúa, yo soy muy perseverante: AMLO

Dio la razón al reportero que denunció que todavía prevalecen algunos intereses dentro del gobierno federal, donde hay funcionarios que sólo buscan el beneficio propio, pero "no van a estar eternamente porque la limpieza continúa, yo soy muy perseverante", advirtió.

En ese contexto, recordó que antes el ISSSTE era un botín, no sólo para los funcionarios sino también de los líderes sindicales, por lo cual se está en constante revisión para depurar a los malos servidores públicos que ahora con la 4T sienten afectados sus intereses.

"Antes el peor era el ISSSTE, ya lo habían privatizado" en los gobiernos neoliberales, apuntó Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, relató que en alguna ocasión una persona compró nada más el boleto de avión en el vuelo que iba hacia una gira en el interior del país para hablar con él, con el propósito de pedirle que lo nombrara delegado del ISSSTE.

"Me acuerdo que me dijo: 'es que yo quiero que me nombre delegado del ISSSTE', para eso quería la entrevista, le dije 'no primo-hermano, ya no van a existir las delegaciones'. Antes a un político que no ganaba, si le iba mal en la elección, lo mandaban como delegado en el ISSSTE", comentó.

Por último hizo un llamado a todas las personas que ya no hagan ese tipo de acciones, porque comienzan a indagar a dónde va, o en las listas de pasajeros y compran el boleto.

Que sepan, yo voy en el avión y voy trabajando. Ahora que ya terminé el borrador de mi último libro, en los últimos vuelos ahí voy corrigiendo, que no es que voy en el avión tranquilo, leyendo la revista que ponen ahí, que son buenas las revistas Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

