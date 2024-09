Agujero en Sonora

Así que el Gobierno de Sonora, encabezado por el morenista Alfonso Durazo, debe explicar a dónde fueron a parar cerca de 12 millones de pesos de recursos federales que estaban destinados a programas educativos. De acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, hay un posible daño al erario federal por 11 millones 982 mil 300 pesos, por lo que ya no se trata sólo de observaciones, sino de una cantidad de dinero cuyo gasto no ha podido ser justificado ni ha sido devuelto a la Tesorería de la Federación. El monto representa el doble de lo que Durazo le dio este año al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Hay quien asegura que esos casi 12 millones de pesos que no aparecen servirían para dar mantenimiento a centenares de escuelas de Sonora, que están en pésimas condiciones. Pero líderes magisteriales sostienen que la opacidad de la Secretaría de Educación y Ciencia del estado es recurrente, por lo que no hay muchas esperanzas de que aparezca el dinero. Veremos.