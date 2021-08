Con albergues a tope, reiniciará programa "Quédate en México"

Con albergues al tope y cruces hacia un nuevo pico, en Estados Unidos reanudarán el programa “Quédate en México” para migrantes de Centroamérica que buscan asilo, pero tendrán que esperar en la frontera norte de nuestro país hasta la resolución de su caso.

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detallan que en lo que va del año fiscal 2021 (octubre 2020 a julio de 2021) se tiene registro de un millón 331 mil 822 detenciones de migrantes en condición irregular.

De los nueve pasos fronterizos por donde los migrantes se trasladan de manera ilegal para llegar a EU, el de Río Grande Valley, Del Río, Tucson, El Paso y San Diego son los que más cruces tienen, y en suma, son un millón 23 mil 39 personas; que equivalen a llenar casi nueve veces el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Al respecto, responsables de albergues en el norte de México consideraron que de llevarse a cabo el programa, no hay espacio para abrir las puertas a más migrantes, debido a que se encuentran saturados y sin capacidad de atender a más personas.

Gráfico

Sólo en Tijuana hay registro de 25 centros de atención y se estima que en la franja fronteriza hay cien más, aunque no hay datos oficiales, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración (INM).

En entrevista con La Razón, José María García, director del albergue Juventud 2000, en Tijuana, aseguró que la situación se va a complicar más en la frontera de lo que ya está, “ya que no hay espacio para recibir a más personas en caso de que en algún momento empiecen a retornar a la población extranjera en nuestro país”.

Ante ello, dijo que las casas particulares comienzan a ser opción para las personas que no encuentran lugar en los albergues.

Mientras estuvo vigente el programa “Quédate en México” se trasladaron de EU a México más de 70 mil personas, de acuerdo con organizaciones civiles.

Al respecto, Humberto Ibarra, director del albergue Casa de Oración del Migrante, también en Tijuana, señaló: “estamos llenos porque hay mucha gente que viene del sur, además que hay personas que está esperando asilo desde hace un año; las autoridades de EU son las que les prometen cosas para sacarlos de su nación”.

Agregó que otro problema es la pandemia por Covid-19, debido a que no pueden meter a más personas en los albergues, porque es necesario respetar las medidas sanitarias.

El dato: Por tercer día consecutivo, migrantes, en su mayoría haitianos, protestaron en Chiapas para exigir al INM que agilice su situación legal.

Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, agregó que lo grave de reactivar el programa es que los refugios no se darán abasto “y las personas se verán deambulando en las calles, lo que también es un negocio para los traficantes que, de nueva cuenta, echarán mano de esa situación”.

Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, consideró que “si comienzan a llegar más migrantes al norte, la situación sólo va a empeorar por la falta de espacios y porque quienes no alcancen deambularán, o crearán albergues improvisados en la calle”.

Un ejemplo fue lo que le pasó a Sara, quien llegó con su madre a Tijuana hace una semana, luego de una travesía de seis meses desde Guatemala. Sin embargo, no encontró lugar en algún albergue y comenzó a rentar un cuarto de una casa particular, mientras trabaja y le resuelven su solicitud de refugio que está próxima a presentar a EU.

“Ya logramos pasar, estamos en Tijuana desde hace una semana, no estamos en albergue porque no encontramos lugar, estamos en una casa particular donde nos rentan un cuarto”, narró a este diario.

EVALÚAN SITUACIÓN. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno de México entablará un diálogo técnico con autoridades de Estados Unidos con el fin de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera. Lo anterior, luego de que la Corte Suprema ordenó la reactivación del programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales.