Este 21 de febrero se dio a conocer la muerte de Eugenia Montemayor González, joven de apenas 20 años de edad que destacó por su talento para el modelaje. Te compartimos todo lo que se sabe al respecto del fallecimiento.

“Gran tristeza en la comunidad causó la noticia del fallecimiento de Eugenia Montemayor González, este sábado 21 de febrero, a los 20 años de edad”, se lee en el comunicado.

Sigue: “Por su auténtica forma de ser y por su gusto por el modelaje, será recordada la hija de Francisco Montemayor y Alana González de Montemayor, y hermana de Alana, Valentina y Galia Montemayor González. Descanse en paz”.

¿Qué le pasó a Eugenia Montemayor González?

Hasta el momento no se ha esclarecido cuál fue la causa oficial de su muerte aunque en redes sociales ha comenzado a circular la versión de que la mujer se habría quitado en la vida, algo que no ha sido confirmado.

Por su parte, familiares y seguidores de la joven se pronunciaron y lamentaron el deceso.

Se sabe que el último adiós se llevará a cabo este martes 24 de febrero y que se hará una misa en su honor, aunque se desconoce si el evento será público o privado.

Internautas que dicen conocerla aseguran que se trata de una persona comprometida y con un gran potencial para el modelaje, por lo que la perfilaban como una posible participante del concurso Miss Universo México.

Con apenas 20 años de edad, Eugenia Montemayor González era una modelo que tenía poco tiempo debutado en industria. Era hija de Francisco Montemayor y Alana González de Montemayor. Además, era hermana de Alana, Valentina y Galia Montemayor González, con quienes mantenía una relación cercana. Se desconoce si tenía pareja.