Alejandra del Moral afirma que Morena no es invencible; les ganamos una vez y les vamos a volver a ganar

La candidata de la alianza Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, aseveró que Morena no es invencible y dijo que así como en las elecciones intermedias mexiquenses de 2021 derrotaron al partido guinda, en la contienda por la gubernatura le volverán a ganar.

En su primer día de campaña, desde el municipio de La Paz, acompañada por los líderes locales del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, así como con el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, recordó que decían que el PRI había entregado el Estado de México desde entonces, pero demostraron que se le puede ganar a los morenistas en muchos municipios.

“En el 2021 decían que estaba entregado, que no íbamos a poder ganar y aquí en La Paz le ganamos a Morena; Morena no es invencible, ya les ganamos una vez y les vamos a volver a ganar en 2023, con ustedes voy a conquistar los corazones mexiquenses”, manifestó en su discurso.

Por ello, al igual que en el primer evento de campaña que realizó en Cuautitlán Izcalli, en el primer minuto de este lunes, Del Moral llamó a los militantes de las cuatro fuerzas políticas que la respaldan a que no dejen de trabajar en esta campaña.

“Estamos en el día 1 de 59, no descansen, no se queden con nada, entréguenlo todo, el 4 de junio será el día recordado como el día en que los valientes mexiquenses detuvieron la destrucción del país”, remarcó.

La priista puntualizó que aunque es la candidata de la reconciliación, eso no le quita lo “brava”, por lo que afirmó que va a alcanzar en el puntaje a su contrincante de Morena, Delfina Gómez y le va a quitar la gubernatura.

“Lo cortés no quita lo valiente y que yo sea la candidata de la reconciliación no me quita lo brava, la voy a alcanzar y le voy a quitar la gubernatura del Estado de México”, subrayó.

Entre militantes de las cuatro fuerzas políticas que la apoyan, con banderas de colores rojo, azul, amarillo y turquesa y con porras como “¿Vamos a sacar a López Obrador, vamos a sacar a López Obrador!”, la candidata de Va por el Estado de México remarcó que esta elección se trata de unir y de que ya no haya gobernantes fomentando el odio.

“Esta elección se trata de unir, se trata de reconciliar para progresar, voy a ser la gobernadora de la reconciliación, porque estoy convencida de que la reconciliación es mucho más poderosa que la polarización.

“Ante cada ataque, una propuesta nuestra, ante cada descalificación, caminemos con más contundencia, nunca más familias divididas por opiniones políticas, nunca más vecinos confrontados, nunca más gobernantes fomentando el odio, el conflicto o la división”, enfatizó.

Del Moral también presentó una de sus principales propuestas de campaña: el salario familiar y explicó que ya no sólo será rosa, sino que será para todos los miembros de las familias, desde los hombres, jóvenes, adultos mayores, niños, mujeres y hasta las mascotas.

“Vamos a beneficiar a los 4.5 millones de hogares del Estado de México”, aseguró la candidata priista.

Subrayó que será una gobernadora de territorio, no de escritorio, por lo que la encontrarán recorriendo el Estado de México, no en Palacio de Gobierno, en Toluca.

Además, sostuvo que será prioritario en su administración el empoderamiento femenino.

fgr