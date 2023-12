Alejandro Armenta inicia precampaña el 25 de diciembre en Puebla.

Alejandro Armenta, coordinador estatal de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación, anunció que el 25 de diciembre por la tarde arrancará su precampaña en busca de la gubernatura de Puebla.

“Claro que seremos respetuosos de los festejos navideños, así que después de ellos, por la tarde, en las 19 cabeceras y en los siete distritos de Puebla capital, estaremos listos para arrancar con toda la fuerza de la gente, con su respaldo y cariño”, dijo en entrevista con los medios de comunicación.

El senador refirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador, “es el mejor de las últimas décadas, un hombre que además de interpretar los anhelos del pueblo ha hecho realidad logros históricos para la economía y el desarrollo nacional, como la actividad petrolera; seis refinerías reparadas, modernizadas”.

Detalló que entre los logros de su gestión están las plantas coquizadoras, responsables de recibir los residuos tras refinar petróleo crudo para convertirlo en llantas y evitar así más contaminación, o utilizarlo para carreteras, impermeabilización, lo que significa que no hay desperdicio, cada barril se utiliza al 100 por ciento.

Además, Armenta Mier hizo énfasis en la compra de la refinería de Deer Park, la construcción de Dos Bocas “y una lista enorme” de obras que ha puesto en marcha López Obrador, subrayó el morenista.

Resaltó que la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum ha retomado la visión nacionalista del Jefe del Ejecutivo federal, “que significa la defensa del gran legado, tenemos que reconocer que es una tarea sumamente sencilla, porque hay mucho que presumir”.

Detalló “el ramal ferroviario para conectar el Tren Maya con el Tren Interoceánico y nosotros el de pasajeros, Ciudad de México-Puebla-Veracruz-Coatzacoalcos. Estamos hablando de toda una red de alta gama, vanguardista, que será punta de desarrollo para la región, claro que es muy sencillo defender estos logros”.

Alejandro Armenta va de gira con Sheinbaum en Puebla

El senador Alejandro Armenta recordó que desde este miércoles iniciará una gira de tres días por Puebla con la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, donde estará en los municipios de Tehuacán, Acatlán de Osorio, Atlixco y Amozoc.

Refirió que en Morena, “nos mueven auténticamente los principios que ha enarbolado nuestro presidente López Obrador, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

JVR