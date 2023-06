Alejandro Encinas se queda de encargado en Segob tras salida de Adán Augusto López, adelanta AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Adán Augusto López Hernández le presentó su renuncia a la Secretaría de Gobernación para buscar la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación, y anunció que será sustituido como encargado del despacho Alejandro Encinas.

Argumentó que por el cúmulo de trabajo que ha tenido estos días, no ha determinado quién será el relevo definitivo de López Hernández.

“Ayer, en efecto, me presentó su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no es por ineficiencia o mal desempeño, eso debe quedar claro, se da esta renuncia en la circunstancia que estamos viviendo de que hay miembros del gabinete que van a participar en procesos, en este caso, para ser coordinadores de la transformación de México”, dijo.

Remarcó que los que buscan ser los nuevos coordinadores de la transformación y presentaron sus renuncias no lo hicieron por un mal trabajo, sino porque son los mejores y de alguno de ellos surgirá a quien le pasará la estafeta.

“Yo ya me voy a retirar, me queda un año tres meses y la transformación debe de continuar, porque hay que terminar de arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y privilegios, hay que consumar por completo la obra de transformación en México, es un proceso que lleva tiempo, a mí me tocó sentar las bases, porque creo que hemos avanzado, sin embargo, hay que darle continuidad al proceso, por eso hablo de continuidad con cambio y yo tengo que entregar, no sólo en su momento la Presidencia, sino la dirección, la conducción del movimiento de transformación.

“Yo voy a entregar la estafeta para que un hombre o una mujer, de acuerdo con el procedimiento que decidieron, me sustituya como coordinador, como dirigente del movimiento de transformación, por eso ayer Adán renunció, porque va a buscar ser el sustituto, el relevo, como ya lo hicieron Marcelo Ebrard en su ámbito de competencia, Ricardo Monreal, la Jefa de Gobierno, que renunció, Claudia Sheinbaum, ese es el proceso”, dijo.

Adán Augusto López formaliza su renuncia

Adán Augusto López Hernández entregó su carta de renuncia de la Secretaría de Gobernación (Segob) al presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de sus redes sociales, López Hernández hizo del conocimiento público su decisión de separarse del cargo, para contender en el proceso de selección interna de Morena en el cual se escogerá candidato presidencial para 2024.

“Dicen que soy un hombre de pocas palabras, pero nunca escatimaré en agradecimiento y gratitud a quién con su ejemplo, trayectoria y lucha, cambió el rumbo de la nación. Hace unos minutos, entregué esta carta personalmente en Palacio Nacional, al presidente López Obrador”, destacó.

Dicen que soy un hombre de pocas palabras, pero nunca escatimaré en agradecimiento y gratitud a quién con su ejemplo, trayectoria y lucha, cambió el rumbo de la nación.



Hace unos minutos, entregué esta carta personalmente en Palacio Nacional, al Presidente López Obrador. pic.twitter.com/58j51Upj2i — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 16, 2023

López Hernández recordó en su carta los momentos vividos junto López Obrador, cuando eran parte de un movimiento que apenas iniciaba en el país. Además, confirmó su lealtad hacia el Ejecutivo hasta el término de sus días .

“En todos estos años aprendí que lo valioso de una instrucción no es la precisión, ni su tono, ni su complejidad, sino algo más evidente; sino sus consecuencias y hoy, yo soy una consecuencia de esa lucha que usted encabeza”, agregó.

Por ello pidió se le releve del cargo para atender con “tenacidad” el compromiso histórico que le fue sembrado.

Jorge Butrón

