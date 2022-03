Fiscal Gertz dice que no piensa renunciar; AMLO, porque se quede

“El cargo es irrenunciable”, sostuvo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tras denunciar que es blanco de una “verdadera extorsión mediática criminal” orquestada por grupos de poder investigados por la FGR, entre ellos el de los abogados presuntamente ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

Luego de que se dieran a conocer audios en los que habla con el fiscal Juan Ramos sobre el caso de Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas Morán, acusadas del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, explicó que el cargo de fiscal “lo tiene uno que dejar por razones que sean lo suficientemente… así lo dice la Constitución y la ley; tiene que ser por alguna razón, pero no porque me estén extorsionando”.

En entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva, explicó que todo esto se generó para poder “lincharlo”, porque está atentando contra “intereses espurios” de grupos a los que está investigando, y por ello “están buscando derrumbarme emocionalmente y descalificarme, de tal manera que no tenga autoridad moral para poder cumplir con mis tareas y poderlos procesar”.

“Estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal para poder linchar al fiscal, porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos llevando a proceso (…) Grupos de individuos que a través de despachos se dedican a promover una serie de delitos y que ahora obtienen y vuelven a obtener tiempo para seguir con su linchamiento. Pero que, finalmente, tendrán que enfrentar a un juez”, advirtió Gertz Manero.

Cuestionado sobre si responsabiliza a los abogados Juan Araujo, César Omar González, David Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, también denunciados por el jurista Juan Collado por presunta extorsión, el fiscal general dijo que sí.

Alejandro Gertz explicó que lo que se busca en su contra es decir que hay dos funcionarios —él y Juan Ramos— presionando y usando la fuerza de la FGR para poder establecer una ventaja a favor de ellos en un asunto personal, y que se trata no sólo de una “venganza personal”, sino del uso de la institución, lo que, dijo, es “absolutamente falso”.

Argumentó que la FGR no tiene algo que ver en el asunto de su hermano y los documentos a los que él tuvo acceso —de los que se habla en los audios—, ya que dijo que fueron solicitados, pues se trata de un derecho, como parte del juicio, por lo que seguirá litigando el caso sobre la muerte de Federico Gertz Manero.

Precisó que el caso del espionaje en su contra, evidenciado con la grabación en audio de su conversación, ya lo está investigando el Ministerio Público.

Detalló que el lunes la Suprema Cortede Justicia de la Nación expondrá su criterio y lo hará “con total libertad”, con la misma que le concedió a él para defender su caso. “Yo no estoy ahí como fiscal, como lo impulsaron todos estos extorsionadores; estoy en la defensa de los derechos de mi hermano, de mi familia”.

Sobre la supuesta enemistad que mantiene con Julio Scherer, aclaró que no tienen nada personal, porque en su función nunca ha hecho enemistades, sino que siempre se manejan los casos con total transparencia.

“Yo no tengo querellas personales con nadie, ni tengo afectos ni desafectos. En la función que yo desempeño (…) no son pleitos personales”. Gertz Manero se rehusó a señalar si la FGR investiga o no a Scherer, pues debe mantener secrecía.

López Obrador le reitera su respaldo al funcionario

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se mantendrá en su cargo, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se tiene que proceder de conformidad con la ley y no con posturas políticas, pues quien lo señalan “no son unas blancas palomas”.

Tras haberse dado a conocer algunos audios en donde Gertz Manero habla con el fiscal Juan Ramos sobre el caso de Alejandra Cuevas, acusada del homicidio del hermano de titular de la FGR, el primer mandatario consideró que el funcionario puede sostenerse en su cargo.

“Yo pienso que sí (puede seguir), porque se tiene que proceder de conformidad con la ley y entiendo, o tengo la información de que sobre este asunto va a intervenir la Suprema Corte, va a resolver”, subrayó.

Por lo que al preguntarle si no queda dañada la institución, respondió que “eso lo va a resolver la Suprema Corte. Y no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, porque no son unas blancas palomas éstos que están buscando la salida del fiscal”.

“Este ministro, hablando del Poder Judicial y los ministros, pues fue de los que aprobaba todo en los gobiernos conservadores, y él está en el flanco derecho. Entonces, no nos metamos a querer resolver esto con posturas políticas, porque también hay mucha hipocresía”, agregó.

En conferencia de prensa matutina, recordó que “por ejemplo, el exministro Ramón Cossío que está en contra del Gobierno actual, ya tiene esa postura ‘hay que quitarlo, hay que tumbarlo’, yo pienso que se tiene que resolver en los causes que establece la ley”.

En este grupo, señaló al novelista Martín Moreno, quien descarta esté preocupado por la educación pública, al igual que Claudio X González, quienes están criticando al Gobierno porque se está cancelando el programa de la Escuela de Tiempo Completo.

