Alertan de AY.12, nuevo sublinaje de variante Delta

El Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica advirtió sobre un nuevo linaje en la variante Delta por Covid-19 que ya se encuentra en 10 por ciento de la población, y que apenas se comienza conocer, aunque alertan que es más contagiosa.

En entrevista con La Razón, Alejandro Sánchez Flores, integrante del Consorcio explicó que el nuevo linaje es más contagioso y cuenta con mayores mutaciones, pero apenas están investigando su proceder para saber si es de preocupación.

“De hecho la Delta sigue dominando 80 por ciento de los casos y ya empezamos a ver al menos tres diferentes sublinajes que incluyen a la Delta Plus, pero hay un nuevo linaje que se llama AY.12 que tiene más mutaciones, pero aún no sabemos nada, y ya se encuentra en 10 por ciento de los casos. Lo estamos revisando”, señaló.

Sánchez Flores aseveró que, ante el panorama de poca vacunación y falta de respeto de las medidas sanitarias, no se ve cercano el fin de la tercera ola de contagios, y aclaró que México no está exento de una cuarta ola. “Definitivamente por el ritmo de vacunación no se ve que vayamos a llegar antes del invierno a 87 por ciento de la población con dos dosis, además que el virus ha demostrado que es estacional, lo que va a repuntar casos”, explicó.

Por otra parte, aseguró que todavía no hay suficiente evidencia para hablar de una baja de contagios en el país por Covid-19, ya que los casos positivos diarios continúan por arriba de los 10 mil, además de que la vacunación disminuyó en todo el territorio nacional.

Por separado Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM aseguró que es inevitable que el virus siga mutando, sobre todo en la temporada invernal que es otra etapa de riesgo para los seres humanos, pero aclaró que mientras más se adapte al organismo humano, más linajes habrá.

“Mientras la vacunación no sea en todos los sectores etarios y en todos los países, pueden aparecer nuevas variantes y podemos esperar que por selección natural sean más resistentes a las vacunas. Si el virus encuentra hospederos, continuará reproduciéndose inevitablemente, ya que es su biología”, destacó.

El experto mencionó que ante este panorama no hay fecha para que se termine la tercera ola de contagios, aunque hay una leve reducción en los casos, pero aclaró que las autoridades no deben dar estos mensajes triunfalistas.