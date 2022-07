Alertan de pruebas Covid pirata en plena alza de quinta ola

Largas filas desde la madrugada para conseguir una prueba de Covid-19, falta de esos mismos test en clínicas hospitalarias y un peregrinar para conseguir una en farmacias a bajo costo, son sólo algunos de los problemas a los que se enfrentan los mexicanos en la quinta ola de contagios por el virus.

Ante esta situación las personas se han visto en la necesidad de conseguir sus propios exámenes en farmacias o, incluso, en bodegas que se han vuelto famosas en la capital del país, pues en la calle de Izazaga, en el Centro Histórico, abunda la venta de pruebas chinas, sin sellos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y que se comercializan a costos muy bajos, por lo que la gente acude a llevarse cajas sin ninguna restricción.

Jacqueline Cruz acudió a una clínica del Seguro Social en la Ciudad de México el pasado lunes para buscar una prueba para detectar el virus, pues tenía síntomas como dolor de cabeza, cuerpo cortado parecido al resfriado y dolor de garganta, pero tras esperar tres horas no logró que la atendieran, por lo que le pidieron regresar.

Con los síntomas, prefirió aislarse en su hogar sin haber logrado detectar el virus, por lo que estará en resguardo al menos cinco días hasta que se sienta mejor y se pueda realizar una prueba.

Ofelia Castro, doctora del ISSSTE, aseguró que en la clínica de la alcaldía Miguel Hidalgo donde labora no hay pruebas desde hace dos semanas, y quedaron de llegar este martes, pero no lo hicieron. Explicó que por la mañana sólo dan 40 fichas para pruebas, cuando las tienen, pero la gente suele llegar en mayor cantidad, como ocurrió hace dos semanas.

“No hay pruebas y la gente tiene que esperar mucho tiempo para que le digan que no alcanzaron, pues se forman desde las 05:30 y andan saliendo la primera hasta las 08:00 horas”, dijo.

La Razón acudió a la calle de Izazaga para comprar la prueba “Novel Coronavirus Antigen Rapid Test Casette (Swab)”, pero al llegar se observó que se venden al por mayor, con costos de 125 pesos por una caja con cinco pruebas, y sin sellos de Cofepris o alguna dependencia sanitaria, mientras que una sola, con todos los requerimientos sanitarios que se ofertan en Farmacias San Pablo, tiene un costo de 400 pesos; en Similares, de 200, y en Salud Digna, hasta 950 pesos.

Este diario contactó a una persona con Covid-19 positivo, y al momento de aplicar la prueba de fabricación china, también resultó positivo.

Al respecto, epidemiólogos y virólogos señalaron que es grave que las pruebas vendan sin regulación o vigilancia de alguna autoridad, pues se desconoce su procedencia y si la calidad es buena o no.

Nora Liliana Martínez Gatica, epidemióloga del Centro Médico Nacional del IMSS y académica de la UNAM, advirtió que la compra de este tipo de pruebas abona al subregistro de casos en la pandemia que se verá impactado directamente en las cifras.

“Seguramente impactará en las cifras oficiales de las autoridades, ya que no se pueden contabilizar a todas las personas que tienen Covid-19; además, al no tener regulación estas pruebas, seguramente no cumplen los estándares de calidad y aparte, pueden dar falsos positivos”, aseveró.

La experta detalló que al no tener la suficiente calidad se venden en bodegas con otro tipo de productos, aparte que abonan a que las personas no vayan a los servicios médicos a revisarse, pues los contagiados pueden tener otro tipo de enfermedades, como principios de neumonía.

“Hemos visto en la pandemia como fallan las pruebas, porque no ponen diferentes y de muchas marcas, entonces es preocupante porque pululan este tipo de pruebas sin ninguna regulación y eso nos pone en riesgo a todos”, detalló.

Por separado, el virólogo del Sector Salud, Óscar Sosa, sostuvo que es sumamente preocupante la venta de este tipo de insumos médicos chinos en las bodegas, aparte que esa prueba no se aplica regularmente a los pacientes.

“El riesgo es que puede salir negativa y en verdad sea positiva, pues la calidad al estar en venta de esa manera es un riesgo para cualquier persona”, detalló.

El experto mencionó que aunque sea positiva, de nada sirve porque tienen que ir con un médico para pedir incapacidad o que sean revisados, debido a que los síntomas para cada persona son diferentes, aparte, que se abona en el tema de la automedicación o revisión.

“Es una mala decisión comprar ese tipo de pruebas, es mejor, aunque no vayas al hospital, pero si no puedes, debes acudir a una farmacia con consultorio, para que ese especialista te diga tu salud”, aseveró.

Añadió que la abundancia de este tipo de pruebas abona al subregistro de la pandemia en la quinta ola, además de que se debe saber de dónde vienen y como llegan hasta acá.

El dato: la CDMX tiene 118 centros de salud, en donde todos los días se ofrecen pruebas Covd; además, en las 16 alcaldías hay 50 módulos Módulos de Atención Respiraroria.

Tras pandemia, sube 19% la apnea del sueño

Debido a la pandemia por Covid-19, las consultas por Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) en la Clínica del Trastorno del Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México registra un incremento de 19 por ciento.

En 2019, antes de la contingencia, la Clínica atendía alrededor de 180 pacientes por mes y este año reciben 250 aproximadamente con un aumento de 70 personas más.

La doctora Gabriela Millán, adscrita a la Clínica del Trastorno del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM comentó a La Razón que los avisos de padecer Apnea son: ronquido, límites de oxigenación, así como somnolencia en el día, ya que durante la noche baja la oxigenación; al no pasar el aire, el cerebro se activa constantemente y el paciente no duerme continuamente.

“Una de las manifestaciones es cansancio debido a los síntomas nocturnos como la necesidad de levantarse constantemente para ir al baño”, refirió.

Abundó que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (Ensanut MC) del 2016 refiere que 28 por ciento de la población tiene probabilidad de tener Apnea de sueño.

La especialista detalló que en otros países se está diagnosticando 30 por ciento más de este padecimiento a partir de la pandemia y recomendó acudir al médico, ya que los pacientes, además de padecer ronquido, presentan mucho sueño, ven alteraciones en la oxigenación o no duermen continuamente.

Explicó que el tratamiento es que pase el aire libre por la vía aérea generalmente se conecta un equipo a la corriente de luz y lo que hace es aventar aire continuo para que el paciente respire constantemente se coloca una manguera que va a una mascarilla en la nariz y boca dependiendo de la persona.

Por su parte, el doctor Juan Manuel Cortés Mejía, integrante de la Academia Mexicana de Medicina Dental Sueño (AMMDS) expresó que podría aumentar el riesgo de padecer Covid-19 debido a que comparten factores de riesgo: obesidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, tabaquismo, entre otros.

Explicó que el ronquido es el sonido que se produce debido a la vibración de los tejidos blandos como paladar blando, úvula, amígdalas y base de la lengua, cuando el aire pasa a través de una vía aérea respiratoria superior estrecha y es la antesala de la Apnea.

El médico manifestó que se caracteriza por largas pausas respiratorias debido a la obstrucción de la vía aérea y no sólo interrumpe el sueño pone en riesgo la vida del paciente al quedarse dormido durante el día mientras conduce.

Abundó que altera la memoria, el rendimiento laboral y académico de una persona. Las obstrucciones respiratorias dan como resultado la desaturación de los niveles normales de oxígeno en la sangre y generalmente terminan con breves despertares del sueño necesarios para reabrir las vías respiratorias.

“Estos despertares fragmentan el sueño en un proceso que se repite con frecuencia durante la noche, y la consecuencia es privar a los pacientes de un sueño reparador normal con secuelas resultantes que incluyen somnolencia excesiva diurna, dolores de cabeza y déficits cognitivos “, aclaró.

Arranca el lunes vacunación a menores de 9 en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México anunció a partir del 11 de julio el inicio de vacunación para menores de 9 años cumplidos, así como segundas dosis a menores de 12 a 14 años de edad.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que hasta el momento se han vacunado a 195 mil niños y niñas de 11 años en las últimas dos semanas, además que de 12 a 14, 220 mil, “son alrededor de 95 mil niños de 10 años y en total de cinco a 12 años son alrededor de 850 mil menores en la Ciudad de México”.

La mandataria mencionó que ha habido un ligero incremento en las hospitalizaciones, pero no al grado de una nueva reconversión hospitalaria, y destacó que la vacunación ha ayudado en evitar incrementos en las hospitalizaciones que generen preocupación.

“Se está preparado y tenemos varios hospitales, pero hasta ahora no hay una mayor reconversión, pero sí hemos hecho convenios, aparte que el IMSS está viendo si mantiene otras unidades temporales”, dijo.

El director de Gobierno Digital, Eduardo Clark, informó que esta semana recibieron un lote de vacunas de 90 mil dosis, por lo que serán muy estrictos en la inmunización de los menores.

Otro récord de contagios: ayer, 32 mil 569 en el país



A nivel nacional este viernes 8 de julio se reportaron 32 mil 569 contagios y 46 muertes por Covid-19. Al comparar con el 7 de julio que documentó 32 mil 295 casos confirmados y 48 defunciones, registra aumento de 274 contagios que representa el 0.8 por ciento, en defunciones refleja una leve disminución de dos muertes que representa el 4 por ciento a la baja.

De acuerdo con el Informe Técnico Diario de la Secretaría de Salud (Ssa), al corte de este viernes 8 de julio, el país acumula seis millones 217 mil 788 casos positivos y 326 mil 022 defunciones por coronavirus.

Los casos confirmados acumulados por entidad en los primeros lugares son: Ciudad de México, Edomex, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora.

La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en mujeres 52.5 por ciento. La mediana de edad en general es de 38 años.

La distribución por sexo en las defunciones muestra un predomino del 62 por ciento en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años.

En los últimos 14 días, se tienen registrados 212 mil 965 casos activos con una tasa de incidencia de 163.7 por 100 mil habitantes del 25 de junio al 8 de julio del 2022.

La Ssa informó que la ocupación hospitalaria de camas generales es de 13 por ciento, mientras que la de camas con ventilador mecánico es de 3 por ciento.

También señaló que el uso de cubrebocas, mantener sana distancia y el lavado frecuente de manos ayudan a disminuir contagios de Sars-cov- 2.

La dependencia llamó a las personas mayores de 12 años que aún no se han vacunado a que acudan a las unidades dispuestas en su localidad para recibir el biológico, ya que es la forma más efectiva para disminuir la posibilidad de que la enfermedad evolucione.

La Secretaría de Salud detalló que en el sitio mivacuna.salud.gob.mx continúa abierto el registro para vacunación universal de niñas y niños de cinco a 11 años, así como para adolescentes a partir de los 12 años y adultos rezagados, que por alguna razón no han iniciado o completado el esquema.

Con información de Jorge Butrón