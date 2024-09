Alertan por síntomas nuevos del Covid-19

El infectólogo Damián Meraz Ordóñez, de la Universidad de Guadalajara, advirtió que los diagnósticos errados o tardíos podrían abonar de manera considerable al aumento de contagios de Covid-19 en México, sobre todo, para los últimos tres meses del año.

“Me ha tocado atender pacientes a quienes no les han enviado a hacer la prueba de Covid, se está dejando de hacer esta prueba en muchos casos; es importante que la comunidad médica esté alerta de los síntomas de las nuevas variantes. Sí, es verdad que el periodo de incapacidad para el Covid ya se redujo, pero debemos analizar que no todos los casos son iguales, y mientras uno puede no complicarse, otro podría ser grave, no sólo agravar al individuo, sino contagiar a otros”, señaló.

Afirmó que el virus tuvo un repunte este verano en países de América y en Estados Unidos; indicó que la variante JN.1 se volvió la dominante, pero ahora las nuevas ramificaciones KP.3 y KP.2 representan más de la mitad de las nuevas infecciones. Y en medio de este panorama, los especialistas detectaron un síntoma común, que incluso puede confundirse con los de otras enfermedades.

Gráfico

“Uno de los síntomas más usuales del Covid actualmente parece ser un dolor de garganta, con o sin fiebre leve; esto es desafortunado, porque no suele atribuirse el dolor de garganta al Covid como primera opción, pero es momento en que el personal de la salud esté a la vanguardia de los nuevos síntomas o la variante de síntomas de acuerdo con la nueva variante. Repito, es muy distinto cada caso, incluso cada persona puede contagiarse de una variante distinta, así que la etapa del diagnóstico recomiendo revisarla las veces necesarias”, señaló el infectólogo.

Por su parte, el doctor Alejandro Macías sostuvo que la nueva variante MV.1 del virus se propaga rápidamente y levanta la alarma global.

“La variante se descubrió por primera vez en Maharashtra, India, a finales de junio”, sostuvo. El especialista hizo un llamado urgente a la comunidad médica para mantenerse preparada ante las nuevas variantes y poder brindar a los pacientes diagnósticos adecuados, ya que esto implicaría frenar la propagación del virus.

La Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud notificó 20 defunciones por Covid, una muerte menos que el reporte semanal previo.

En el acumulado de este año se han notificado 13 mil 531 casos positivos y 588 defunciones por la misma causa.

Respecto a los contagios, se mantuvieron estables, pues en la última semana reportada, del 1 al 7 de septiembre, fueron notificados 270 casos, es decir, 20 menos que en el reporte semanal previo. El total de contagios en lo que va del año es de 13 mil 261.

Los estados con más casos son Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Estado de México y Puebla.

Lizbeth Caballero realizó 12 visitas al médico y un severo empeoramiento la llevó a la desesperación; tras ser atendida de urgencia, le realizaron las pruebas que lo revelaron: tenía Covid y desde el inicio fue tratada para una gripa común. La alarma se elevó cuando seguía asistiendo a su empleo y al menos cuatro de sus compañeros más cercanos fueron diagnosticados con el virus.

“Nunca tuve temperatura, lo que hacía muy confuso todo, pero es hasta que llego con un último médico, en un consultorio de farmacia, que me dice que me hará la prueba en ese momento, pero para entonces yo ya estaba muy mal, eso fue hace tres meses, y ese médico fue el único que me explicó que cada caso era particular”, señaló a La Razón.