Alfaro niega rompimiento con Dante Delgado, pero insiste en reclamo por decisiones tomadas

El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro negó que la crítica que hizo a Movimiento Ciudadano por no sumarse al resto del bloque opositor signifique una ruptura con el dirigente nacional Dante Delgado; sin embargo, insistió en el reclamo por aislarse y postergar la toma de decisiones de cara a la elección de 2024.

“¿Que si hay rompimiento con Dante? No, de mi parte no. Yo a Dante lo respeto, lo aprecio además y le estaré siempre agradecido por lo que él significó para la construcción de este movimiento en Jalisco, pero yo no estoy de acuerdo con él en las decisiones que se han tomado los últimos meses y no estoy de acuerdo en la idea de un diálogo simulado. Yo no creo que se pueda hablar de diálogo cuando tú te sientas a platicar con alguien y no escucharlo, que vas a ignorar lo que te diga, eso no es diálogo eso es monólogo”, reclamó.

No obstante, dijo que él prefiere conservar la amistad para no entrar en terreno de conflicto.

En ese sentido, el mandatario reiteró que concluirá su mandato al frente de Jalisco y que cuando esto concluya el dará por terminada su carrera política, pues “yo no voy a ir a disputarle a Dante el control del partido”.

Participación colectiva, indispensable para un bloque opositor sólido

En conferencia de prensa, el jalisciense señaló que sus declaraciones tampoco significan sumarse a alguna candidatura o alianza, sino solamente haber alzado la voz.

Vaticinó que si no se construye un vehículo adecuado entonces no hay frente opositor, pues remarcó que el proyecto no debe versar sobre una persona, sino un modelo e idea de país que genere condiciones para sumarse, pues de lo contrario “cualquier proyecto va a estar condenado al fracaso… Una sola persona no puede, es inútil hablar de candidaturas si no hay modelo que permita la participación colectiva”.

Además, reveló que, si hace un par de años, en lugar de postergar, se hubiera tomado una ruta con perfiles como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, o el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, él habría apoyado.

Al reiterar que sólo manifestó su postura con lo dicho la semana pasada, Enrique Alfaro mencionó que “yo no dependo de ninguna burocracia partidista y mi futuro no va a depender de las decisiones o de las omisiones de ningún liderazgo que desde el centro pretenda condicionar mi futuro. Así es que como empecé este camino, lo voy a terminar como un jalisciense, como un mexicano libre”.

No obstante, el gobernador dijo que si se encuentra una propuesta que lo convenza él apoyará el proyecto desde donde “me toque” .

