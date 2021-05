Aliados de Morena marcan su distancia

A 20 días de las elecciones federales, el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), fundado por familiares de la maestra Elba Esther Gordillo, rompió con el Gobierno federal y Morena porque “el país se les está cayendo a pedazos y las víctimas son las y los mexicanos”, mientras que su otro aliado, Encuentro Solidario (PES), pidió “castración química para violadores y pederastas incluyendo a personajes públicos o políticos” como parte de su campaña y se dijo dispuesto a negociar con cualquier fuerza política.

Ante el distanciamiento de RSP y la propuesta del PES, el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde comentó en entrevista con La Razón que esos pronunciamientos puede formar parte de una estrategia para salvar el registro, ante la caída en las preferencias electorales de Morena.

“Quizá el tema es que los partidos emergentes que apostaron por la 4T ya se dieron cuenta que no hay tantos votos con ellos, pues Morena se va a llevar todos, entonces apostar a ser parte de su alineación, cuando va a sufrir un desgaste, probablemente ya se dieron cuenta que es una mala apuesta, supongo que es por eso”, afirmó.

Carlos Ugalde, Analista político de Integralia

Ugalde consideró que otra posibilidad es que simplemente se trate de algún rompimiento o pacto, “no lo sé, pero sí suena muy raro, ahora, es muy probable que ninguno de los tres partidos nuevos emergentes logre el registro, porque no muestran ningún atractivo importante, las encuestas no los registran, no hay ninguna razón importante para pensar que vayan a tener más de tres por ciento”.

“Es más probable que ante este riesgo inevitable de que pierdan el registro esta sea una estrategia de última hora desesperada para ver si esto les hace ganar votos”, dijo Ugalde, director y analista político de la consultora Integralia.

El rompimiento de RSP con el Gobierno federal se produjo a través de un spot difundido en su página oficial de Facebook, en el que responsabilizó al Ejecutivo y a su gabinete de los daños económicos ocasionados por la pandemia y del accidente en la Línea 12 del Metro.

Condenan caída del Metro en L-12. Foto: Especial

“Hoy es una tragedia que se les estén cayendo las obras que tanto presumieron y que tanto nos costaron, luego se le cayó un candidato por violador, en menos de dos años se le cayó la economía del país ¿Qué más vamos a dejar que se les caiga? Solo una cosa: hagamos que se les caiga el teatrito, si eres de los que no saben por quién votar, pero estás seguro qué no votarás por Morena, entonces vota por RSP”, resaltó en el spot.

En tanto, el dirigente nacional del PES, Hugo Eric Flores anunció que sus candidatos impulsarán la castración química para violadores y pederastas, porque se requieren penas más severas.

“Puede sonar a una medida extrema, pero sólo tiene un objetivo: inhibir a esos delincuentes que han hecho de México un paraíso sexual. No podemos seguir permitiendo y por eso decimos castración química a pederastas y violadores, incluyendo a personajes públicos y políticos”, sentenció Flores Cervantes.