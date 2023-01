Alianza: dividen PAN y PRI mano en elecciones… y PRD ni sabía

El relanzamiento de la coalición Va por México quedó marcado por las diferencias entre sus integrantes, después de que el PAN y el PRI pactaron repartirse las designaciones de candidatos para los procesos electorales de este año y del 2024, para lo cual el PRD, su socio en la alianza, no fue consultado y por lo tanto no conocía el acuerdo.

Los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, formalizaron ayer la reconfiguración de la coalición para ambas contiendas electorales y ser un frente opositor en contra de Morena.

Sin embargo, Cortés Mendoza y Moreno Cárdenas acordaron que sea el PRI el que lleve mano en la conducción del proceso en el Estado de México y Coahuila para este año, y que el PAN tenga preeminencia para organizar la definición de candidatos a la Presidencia y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2024, lo que molestó al líder del sol azteca, quien denunció que fue un acuerdo bilateral y no de coalición.

Sostuvo que apenas ayer se enteraron de dicho pacto: “Es un acuerdo que han estado tomando entre dos partidos y que han fijado una posición, que el día de hoy (jueves) conocimos, pero que el PRD no comparte mirando hacia el 2024. Esto apenas lo vamos a discutir y no es un acuerdo de la coalición. No aceptaríamos un acuerdo así”.

En entrevista con La Razón destacó que “a lo mejor pretenden dejar fuera al sol azteca”, pero insistió en que, sin el PRD, difícilmente habrá coalición y, por ello, sostuvo que el proceso se debe conducir por todos, ya que para ello se formó.

Comentó que si el PRI pierde el Estado de México y Coahuila, se queda sin un anclaje a nivel nacional, mientras que el tema de la Presidencia no se ha discutido porque apenas se analizará como alianza.

Por ello, subrayó que comenzarán los diálogos para que se conozcan las diferentes candidaturas, antes de tomar cualquier decisión. A pesar de ello, señaló que para el proceso electoral del 2024 pondrán a sus propios aspirantes para la Jefatura de Gobierno y Presidencia del país, además de las gubernaturas en juego.

Previamente, en la conferencia, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, expuso que, como se determinaron las y los candidatos de la coalición Va por México en el 2021 y 2022, ahora corresponderá al PRI llevar el proceso y siglar las dos gubernaturas del 2023.

Pero detalló que PAN y PRI acordaron que para la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la capital será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias.

“Que de igual forma, como se determinaron los candidatos de la Coalición Va por México en el 2021 y 2022, y considerando que ahora corresponderá al Partido Revolucionario Institucional llevar el proceso y siglar las dos gubernaturas del 2023, Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional acordaron que para la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la CDMX será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias”, dijo.

Comentó que en ambos procesos se garantiza la posibilidad de participación a todos los aspirantes, incluso sin filiaciones políticas, con colaboración de la sociedad civil y con la posibilidad de establecer gobiernos de coalición, priorizando a quien esté mejor posicionado para ganar.

“El PAN se compromete a poner por delante el interés superior del país en ambos casos. El posicionamiento de los diferentes aspirantes de la sociedad debe tener posibilidad de triunfo, capacidad de gobernar y existencia de gobierno de coalición”, expresó.

Cortés Mendoza aseveró que, para ganar en 2024, impulsarán la construcción de un “gran” acuerdo de coalición con todas las fuerzas políticas y sociales opositoras, para los congresos de la Ciudad de México y de los estados, así como gubernaturas, garantizando la participación a todos los interesados, con independencia de filiación partidista.

Entre los pactos alcanzados se encuentra el que la coalición vaya ligada a una alianza legislativa que aplique desde la actual y que tenga una agenda común para las siguientes legislaturas. Se conformará un bloque legislativo que identificará, con reglas claras, las coincidencias y con capacidad de conciliar diferencias, “para que haya acuerdo, en el acuerdo y en el desacuerdo”, para votar en contra de los temas fundamentales.

“La sociedad nos pedía en las calles que se pusieran de acuerdo, y eso hicimos. Por ello, a nombre del PAN, las dirigencias estatales y nacional, después de muchos días de diálogo, logramos un acuerdo para reconstruir una alianza”, añadió.

Después de la conferencia de prensa en la que estuvieron los tres dirigentes, y en la que el panista Marko Cortés hizo el anuncio, que resultó confuso ante la opinión pública, el líder priista Alejandro Moreno salió a aclarar que el acuerdo de la alianza Va por México significa que el PAN conducirá el proceso para elegir las candidaturas en la capital y para la Presidencia de la República, mas no para que únicamente se designen perfiles albiazules.

Ejemplificó lo que ocurrió en las elecciones de Durango e Hidalgo en el 2022, cuando fue el PAN quien condujo el proceso y los candidatos fueron Carolina Viggiano y Esteban Villegas, ambos priistas.

“Y lo dijo el dirigente nacional Marko Cortés: ellos van a impulsar, con la coalición, un perfil que no necesariamente tiene que tener militancia partidista; va a tener la participación de la sociedad. Hay que ser muy claros”, precisó.

El priista evadió responder si dicho acuerdo sólo fue firmado entre el PAN y el PRI, pero dijo que éste “es la fortaleza de construcción de consensos entre nosotros. El PRI está respaldado por su consejo, por sus órganos autónomos. El PRD, en su vocación, habrá de siempre construir y opinar en estos procesos”.

Durante el anuncio del regreso de la alianza, las dirigencias nacionales estuvieron acompañadas de la plana mayor de cada una de las fuerzas políticas.

Albiazul definirá los principales abanderados

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, precisó que el acuerdo vinculante para la postulación de candidaturas de la alianza Va por México contempla que el blanquiazul sea responsable de definir al candidato presidencial y a los que contenderán en por lo menos ocho gubernaturas.

Luego de que PAN, PRI y PRD acordaron reconstruir la coalición para defender al Estado de México y frenar lo que calificó como la destrucción del país que representa Morena, dijo que trazarán la ruta para contar con perfiles de los tres partidos, tanto en las contiendas a gubernaturas, como presidencias municipales, alcaldías, así como las candidaturas a legisladores federales y locales.

El panista apuntó que en el caso del PAN será responsable de definir al candidato presidencial, así como a los que contenderán en ocho estados que también renovarán sus gubernaturas.

Afirmó que se trata de garantizar el piso parejo para todos los que aspiren a contender por alguna candidatura.

“En el 2024 también iremos juntos, Acción Nacional como responsable de definir al candidato presidencial, así como en las gubernaturas de Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán, mediante un proceso democrático, con piso parejo para todos los que quieren competir por las candidaturas”, declaró.

Sostuvo que el objetivo es construir buenos gobiernos, donde crezca la clase media y se reduzca la pobreza, con calidad educativa y acceso universal a la salud, así como aplicar estrategias reales de seguridad.

Dijo que es necesario que además de las tres fuerzas políticas que actualmente participan en Va por México logren sumar a todas las organizaciones de la sociedad civil y a los partidos que consideren que se debe frenar al “mal gobierno morenista”.

Rementería consideró que el desafío empieza este año, pero deben mantenerse unidos y sumar cada vez más aliados también para los comicios de 2024.

“Estamos más unidos y fuertes para luchar por las necesidades de todos los mexicanos, pero también necesitamos el apoyo de la sociedad civil y a otras fuerzas políticas democráticas a sumarse a este acuerdo, tanto para el 2023 como para el 2024”, señaló.

PVEM va por pacto con Delfina Gómez

El dirigente del Partido Verde en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, anunció la construcción de “una alianza electoral y de gobierno” con la maestra Delfina Gómez Álvarez.

En un video, explicó que los verdes están convencidos de que, en este momento, lo más responsable es garantizar la gobernabilidad de la entidad.

“Debemos evitar tener un gobierno ineficaz y sin rumbo, un gobierno que tenga una sola visión, que no resuelva las necesidades más básicas de su población. ¿Por qué? Porque no escucha”, señaló Couttolenc.

“Quiero resaltar que los ecologistas encontramos en la maestra Delfina Gómez a una mujer congruente, animalista, medioambientalista y con una auténtica preocupación por el Estado de México”, declaró el dirigente estatal.

En entrevista con La Razón, Couttolenc Buentello indicó que el resultado de convenciones, en donde participaron cerca de 30 mil delegados, es porque los ecologistas “quieren sacar al PRI del gobierno del estado” porque no están de acuerdo con sus resultados.

“La mejor manera es a través de la maestra Delfina Gómez y eso es lo que se vio hoy y me dieron la venia, de buscar una alianza con la maestra Delfina”, aseguró el dirigente estatal.

El líder local del PVEM precisó que aún no habían firmado algún tipo de alianza con Morena en el Estado de México, ya que lo que se dio a conocer en la mañana del jueves fue el resultado de las convenciones de delegados.

Aseguró que antepuso los intereses propios, ya que “no se trata nada más de quién va a ganar el Estado de México; se trata de cómo se va a gobernar, (pues) la gobernabilidad en un estado tan complejo, como es el Estado de México, un estado importante, grande, con mucha responsabilidad, y más allá de los intereses personales que, obviamente, mi corazoncito quería ir de candidato, claro que va por encima estar con los mexiquenses y asegurar la gobernabilidad del estado”.

Aseguró que tomó en cuenta la decisión de los 30 mil delegados, quienes decidieron que la mejor solución a tantos problemas que se tienen en el Estado de México era buscando una alianza con Morena.

“Nosotros vamos a seguir recorriendo cada uno de los estados y municipios, y vamos a seguir gestionando y vamos a seguir trabajando; vamos a seguir haciendo política y apenas vamos arrancando”, comentó Couttolenc Buentello.

Como parte del proceso electoral en el Edomex, el dirigente del Partido del Trabajo (PT) en el estado, Norberto Morales Poblete, aprobó y formalizó la alianza político-electoral con Morena.

“El PT en el Estado de México determinó ir junto con Morena, en aras de lograr el triunfo en las próximas elecciones y así transformar a esta entidad, una de las más pobladas del país y que ha vivido en el olvido durante varias décadas”, manifestó.

En un comunicado firmado por Morales Poblete y el comisionado político nacional del PT, Óscar González Yáñez, aseguró que se encuentran convencidos de poder ganar las elecciones el próximo 4 de junio.

“Coordinando esfuerzos, podemos derrotar al PRI y llevar por primera vez a una mujer, capaz y con experiencia, al gobierno de nuestra bella entidad, y así combatir frontalmente la pobreza y desigualdad que vive la mayor parte de la población. Sin duda, esta alianza ganadora PT-Morena hará historia en el Estado de México”, aseguró.

Manolo Jiménez se registra como precandidato

Con la promesa de trabajar para que Coahuila conserve el privilegio de vivir sin caos, Manolo Jiménez Salinas se registró como precandidato a la gubernatura ante la Comisión de Procesos Internos del PRI.

En la explanada de la sede del tricolor en el estado, entregó la documentación ante el representante de la comisión, Melchor Sánchez, quien avaló la procedencia de su registro.

Ante varios simpatizantes que se congregaron para apoyarlo, el político priista sostuvo que la meta es cuidar y fortalecer el presente y futuro de las familias coahuilenses.

En referencia a la alianza Va por México, que anunciaron en la Ciudad de México los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, aseveró: “Vamos hacia adelante con los priistas, con nuestros aliados, con los empresarios y con la sociedad civil”.

Sostuvo que la intención es evitar que llegue a Coahuila el caos que padecen otros estados.

“Tenemos que seguir trabajando, seguir hacia adelante, tenemos que mantener a Coahuila seguro”, declaró.

Tras su registro, dijo que recorrerá los 38 municipios del estado, para conocer las necesidades de los coahuilenses.