Afirman en la 4T que ya trabajan reformas secundarias “en un sinnúmero de temas”

El plan de la 4T para reformar el sistema judicial del país no acaba con la reforma constitucional recién avalada por el Congreso de la Unión y más de 17 congresos locales, pues ahora ya emprendió el reenfoque de sus trabajos hacia las reformas que hará a las leyes secundarias involucradas para terminar de hacer los ajustes que aún se requieren para su implementación en un “sinnúmero” de temas.

Así lo adelantaron a La Razón el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, y el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, al comentar que ya se analizan los cambios a diversas leyes para complementar aspectos que la reforma hecha a la Carta Magna no especifica y que son necesarios para la ejecución del plan.

Entre estos temas que se alistan para ajustar se encuentra la clarificación de los comités de evaluación de los perfiles de los candidatos a juzgadores y la creación del órgano administrativo que se creará para la vigilancia del Poder Judicial, entre otros puntos.

Hay un sinnúmero de temas que hay que entrar, las leyes secundarias, siempre y cuando pues tengamos muy claro que emanan de nuestra Carta Magna y tendrán que ir con esa misma lógica y con ese mismo espíritu

Arturo Ávila

Vocero de la bancada de Morena en San Lázaro

“Por supuesto, establecer los criterios de cómo se van a elegir, en qué boletas, el tema de la participación de cada uno de los Poderes de la Unión, en fin; hay un sinnúmero de temas que hay que entrar, las leyes secundarias, siempre y cuando pues tengamos muy claro que emanan de nuestra Carta Magna y tendrán que ir con esa misma lógica y con ese mismo espíritu”, declaró Ávila Anaya.

Sobre el primer punto, la reforma constitucional indica que los Poderes de la Unión postularán candidaturas para jueces, magistrados y ministros, para lo cual cada uno deberá integrar un Comité de Evaluación que se conformará por cinco personas “reconocidas en la actividad jurídica”.

Éstas serán las encargadas de recibir los expedientes de los aspirantes, evaluarán que cumplan los requisitos constitucionales y legales, e identificarán a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para desempeñarse en el cargo.

Sin embargo, la reforma no incluyó detalles sobre cómo ni quiénes elegirán a los miembros de dichos comités, con qué criterios y mecanismos, puntos sobre los cuales los diputados se encuentran trabajando y que, a decir de Arturo Ávila, aún no hay decisiones firmes.

. Gráfico: La Razón de México

No obstante, el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, apuntó que, aunque aún no hay definiciones, sí se contemplan ya algunos requisitos para quienes integrarán dichos comités, como el hecho de que deban contar con experiencia, pero sobre todo, que estén “comprometidos con la transformación”.

“Tienen que ser personas muy reconocidas, muy expertas en el tema de justicia, muy comprometidas también con la transformación, para que las cosas se hagan bien, y que sean de alta honorabilidad... Si debemos de ponerle experiencia, reconocimiento”, declaró el petista.

Sobre si para estos pasos que continuarán se tomará en cuenta la propuesta elaborada por el exministro Arturo Zaldívar y anunciada al inicio del año, con el objetivo de también reformar las fiscalías, defensorías públicas, la impartición de justicia familiar y los medios alternativos de solución de controversias, Arturo Ávila dijo que se considerarán las voces más allá del ministro retirado.

“Claro que somos una soberanía abierta a escuchar; entonces, todas las aportaciones, no solamente del ministro Zaldívar, sino de juristas, especialistas, serán tomadas en consideración, reitero, siempre y cuando se cumpla con la esencia de la Constitución, de las reformas constitucionales”, expuso.

En materia presupuestal, señaló que aún no hay una estimación fija sobre el costo que implicará la elección, pues además es una tarea que le corresponde calcular al Instituto Nacional Electoral (INE), como encargado de hacer posible la elección de jueces, ministros y magistrados.

Tienen que ser personas muy reconocidas, muy expertas en el tema de justicia, muy comprometidas también con la transformación, para que las cosas se hagan bien, y que sean de alta honorabilidad

Reginaldo Sandoval

Coordinador del PT en San Lázaro

“Vamos a estar atentos a lo que nos mande el Instituto Nacional Electoral (INE), revisarlo, por supuesto. Imagínense, ¿qué puede ser más costoso que tener un país con injusticias? No, no hay costo que esté por encima de un país que tenga hoy injusticias, así es que me parece que harán los ajustes necesarios. Vienen dos procesos de elección: una primera parte o la mitad en 2025, y la otra mitad en 2027”, dijo.

Reginaldo Sandoval comentó sobre este punto que el costo de la elección será mucho menor a lo que se requirió este año para los comicios presidenciales, debido a que el número de cargos a elegir en el Poder Judicial en 2025 no se compara con los más de 20 mil que se renovaron en el pasado proceso.

Para su financiamiento, ratificó que se utilizarán los fideicomisos del Poder Judicial, sin tocar el que tiene que ver con los trabajadores para respetar sus derechos laborales. Al señalarle que con estos fideicomisos se ha intentado resolver otros gastos, como la recuperación de Acapulco o el Fondo de Pensiones del Bienestar, afirmó que ahora la prioridad para su destino es la reforma judicial.

Asimismo, adelantó que en los próximos días los diputados se habrán de reunir con el INE para que, con la experiencia de este órgano, se llegue a acuerdos en otros detalles de la elección más allá del costo, como el número de boletas que se requerirán en las distintas zonas del país.

A la Presidenta electa Claudia Sheinbaum le dijo: “indudablemente debe estar tranquila porque los diputados de la 4T somos muy responsables y aplicados para que le vaya bien a nuestro país y para que acompañemos el Gobierno de nuestra Presidenta”.