Morena amaga con exhibir fotos de “traidores”

Tras no obtener los votos suficientes para aprobar la Reforma Eléctrica, la dirigencia nacional de Morena anunció una campaña nacional para “evidenciar” en sus distritos a los diputados de oposición que, acusó, traicionaron a la nación.

El líder nacional de ese partido, Mario Delgado, y la secretaria general, Citlalli Hernández, aseguraron que los opositores cometieron un grave error político al no respaldar la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la población se los cobrará en las urnas.

Por ello, señalaron que realizarán asambleas públicas, instalarán “muros de la ignominia” y colocarán tendederos con carteles en los que pondrán las fotografías y los nombres de los diputados que no apoyaron la reforma, con la leyenda de: “traidor a la patria”.

“Los tendederos ya se están diseñando con las fotos y los carteles; esta semana los vamos a imprimir y vamos a estar listos este domingo para que empiecen las jornadas de información: ‘éstos son, éstos son los que venden la nación’, que la gente los identifique, a ver si se atreven a ir a sus estados, sabiendo la gente que los traicionaron”, declaró Delgado.

En conferencia de prensa, señalaron que la campaña de difusión para que la ciudadanía conozca a los legisladores “traidores” será especialmente en los seis estados en los que este año hay elecciones: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

La secretaria general del partido guinda sostuvo que el voto en contra de la Reforma Eléctrica se traducirá en la derrota de la oposición en los seis estados.

Delgado manifestó que, para él, “el PRI es el gran perdedor”, por lo que aseguró que “le vamos a ganar Oaxaca e Hidalgo y el año que entra le vamos a ganar Edomex y Coahuila, y después el 2024”.

La próxima vez que que decidamos hacia dónde va el país, es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque hay quienes quieren a la patria y hay quienes traicionan a la patria

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la CDMX

Rechazó que Morena se haya equivocado en la forma en la que se acercó a la oposición para conseguir los votos para aprobar el proyecto, porque aseguró que incluso fue ampliamente debatida.

En ese sentido, el líder partidista subrayó que el hecho de que no lograron la aprobación no significa que se detendrán en el impulso de otros cambios constitucionales, porque dijo que es impostergable que se realice una reforma electoral.

“Hay que poner en sintonía a la autoridad electoral con el deseo que tiene la gente de vivir con una verdadera democracia. Hay que esperar también eso y la reforma a la Guardia Nacional. Hay que recordar que la Guardia Nacional surge del consenso de todas las fuerzas, pero así es la vida legislativa, se tienen que tomar definiciones”, comentó.

Respecto al comentario del Presidente López Obrador, de que será el abanderado de Morena en el 2024 el que seguirá con el proyecto de la Reforma Eléctrica, Delgado coincidió: “Quien sea el candidato tendrá que llevar una de las propuestas, la soberanía eléctrica de nuestro país, y quien sea el candidato lo definirá el pueblo a través de las encuestas”.

También la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a los diputados que votaron en contra de la reforma y afirmó que la historia “los pondrá en su lugar”.

La mandataria capitalina aseguró que dichos legisladores “traicionaron a la patria” y llamó a la ciudadanía a tomar esto en cuenta” y reflexionar su voto en las siguientes elecciones.

“La próxima vez que votemos, la próxima vez que decidamos hacia dónde va el país, es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque hay quienes quieren a la patria y hay quienes traicionan a la patria, de ese tamaño es la decisión que se tomó el día de ayer”, afirmó.

Advirtió que es importante aprender a “reflexionar, escuchar y decidir”, pues dijo que los diputados de oposición defienden a empresas transnacionales, pero el pueblo los sancionará.

Sheinbaum afirmó que será en el 2024 cuando se den las condiciones para aprobar esta reforma, con una nueva configuración del Congreso de la Unión.

En el marco de la develación de Cenotafio y Homenaje Póstumo en Honor de Sor Juana Inés de la Cruz, dijo que “todos los días seguimos luchando contra la corrupción, la entrega de bienes nacionales a empresas transnacionales, por el fortalecimiento de la democracia, contra la represión y por la libre expresión; trabajamos todos los días por destruir las monstruosas desigualdades, (...) queremos un México sin discriminación, sin clasismos y sin machismo”.

El dato: La alianza opositora presentó el pasado 4 de abril una contrapropuesta de la Reforma Eléctrica de AMLO y refrendó que votaría en contra durante su discusión en San Lázaro.

Hubo traición en votos de la Eléctrica: AMLO

Tras asegurar que los “vendepatria” no lograron argumentar nada en contra de la Reforma Eléctrica que no fue aprobada en la Cámara de Diputados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que los legisladores cometieron una “traición” a México al haber defendido los intereses de las empresas extranjeras.

Expuso que con la Ley de la Industria Eléctrica su Gobierno ya garantizó que el precio de la luz no aumente, por lo que señaló que no enviará otra iniciativa de Reforma Eléctrica y que ésa será labor de quien sea candidato de su partido para la presidencia de 2024.

“Considero que el día de ayer (domingo) se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores, que, en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a robar, a medrar y estos diputados los respaldaron”, reprochó el mandatario en conferencia matutina.

Aunque lamentó lo que sucedió el pasado domingo en San Lázaro, aseguró que tampoco era extraño porque, dijo, así ha sucedido en otros tiempos, tras señalar que “los conservadores siempre han apoyado los intereses extranjeros en contra del interés nacional”.

Además, el mandatario mencionó que la oposición no logró argumentar nada en contra de la reforma, y añadió que el diputado priista y exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, “ya había entregado el petróleo mientras se negociaba el T-MEC”.

“Todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá, un capítulo así que nosotros hicimos a un lado”, agregó al tiempo de recordar que Guajardo subió a la tribuna a decir “algo absolutamente falso”, al señalar que a México le iba a ir muy mal con los extranjeros, quienes iban a llevar el tema a tribunales internacionales porque presuntamente se estaba incumpliendo con el tratado comercial.

Yo creo que ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron (los diputados de oposición), no saben la importancia del litio y de la ambición que despierta en las grandes potencias, porque es un mineral estratégico para el desarrollo futuro, ahí sí para desplazar al petróleo; no se va a poder modernizar la industria sin litio

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Aunque comentó que la no aprobación de su reforma se pudo evitar comprando votos, aseguró que no son iguales a los gobiernos anteriores.

“¿Qué vamos a hacer? Comentaba yo que ya veíamos venir eso, claro, se pudo evitar si actuábamos como lo hicieron en el 2013, que compraron los votos, pero no somos iguales; en el 2013 obtuvieron mayoría absoluta, no hubo oposición, porque repartieron dinero, por eso fue la llamada reforma energética, que es la reforma que nosotros estamos enfrentando. Ah, porque esto no termina todavía, esto apenas comienza”, sentenció.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que ya se habían preparado para la “traición”, y apuntó que sabía de los intereses que están en cuestión.

Recordó que con el proyecto se definió una estrategia para rescatar a la industria eléctrica y el petróleo. También subrayó que primero envió la Ley de la Industria Eléctrica porque requería mayoría simple, con la que se logró rescatar 60 hidroeléctricas en el país que estaban subutilizadas, y con la que su Gobierno ya garantizó que el precio de la energía eléctrica no aumente.

“Yo ya resuelvo, yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz. Lo que yo pienso es que para estar más seguros se requiere la reforma constitucional”, subrayó López Obrador.

En tanto, agregó que el otro tema que le importa mucho es el del litio y por ello lo metió en la reforma constitucional, pero también se reservó la posibilidad de meter el litio en la Ley Minera.

“Yo creo que ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron, no saben la importancia del litio y de la ambición que despierta en las grandes potencias, porque es un mineral estratégico para el desarrollo futuro, ahí sí para desplazar al petróleo; no se va a poder modernizar la industria sin litio”, señaló desde Palacio Nacional.

El mandatario explicó que su sucesor será quien tendrá que volver a plantear la Reforma Eléctrica para garantizar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se fortalezca: “Que los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee, lo vuelva a plantear y lo mismo en el caso del petróleo para cuando termine el sexenio”.

Hizo hincapié en que “los que vengan” tendrán que darle continuidad al proyecto, por lo que en este tema “deberán seguir luchando siempre”.

A pesar de que no se logró la aprobación de su reforma en la Cámara de Diputados, el Presidente consideró que se trata de un triunfo para la democracia.

“Yo creo que es un triunfo para la democracia, para demostrar que vivimos en un auténtico Estado de derecho, que no hay un presidente autoritario”, dijo al tiempo de añadir que lo sucedido en el recinto legislativo de San Lázaro también demuestra que no hay corrupción y que se garantizan las libertades.

“Yo así lo vería y que también es un triunfo para la política, porque se avanza en el combate a la simulación”, agregó.

López Obrador también aseguró que, mantiene la postura de enviar al Congreso de la Unión las reformas ya anunciadas en días pasados en materia electoral y sobre la Guardia Nacional.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que en esos casos la oposición vuelva a conformar un bloque con el que esas iniciativas también puedan ser rechazadas, declaró: “Claro que sí, es que es un asunto de principios (…).

“Es que hay que hacerlo; no es: ganar, ganar, ganar y ganar, no pues así vamos a comprarlos o para no decirlo tan fuerte, vamos a cooptarlos y se logra sin problema, hay elecciones que les gustaría cambiar por votos”.

Por último, el primer mandatario sostuvo que en la política el imperativo es ético y mencionó que va a esperar, no se va a adelantar, ya que la oposición puede cambiar de parecer, porque “hasta las piedras cambian de modo de parecer”.

Monreal advierte parálisis legislativa

Después de la votación que frenó la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, comentó que aunque podría darse una parálisis legislativa, aseguró que tiene confianza en que en la Cámara alta están en condiciones de sacar adelante futuras reformas constitucionales.

Sin criticar el trabajo que realizó el líder del guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, señaló que se debe reconocer que la mayoría legislativa necesita de las minorías para conseguir mayorías calificadas.

Al ser cuestionado sobre la decisión del dirigente Mario Delgado, de emprender una campaña para evidenciar a los legisladores que “traicionaron a la patria”, puntualizó que no comparte esta visión.

“Respeto mucho a Mario Delgado como presidente de Morena, tendría que preguntarle, yo no coincido con linchamientos simplemente, para mí la tolerancia y el buen juicio son características que nos deberían siempre acompañar a los hombres públicos, sin descalificar lo que él diga o piense, es un asunto que respeto”, expresó.

En conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que pese al resultado obtenido, en el Senado existen las condiciones para construir mayorías calificadas, porque ya lo han hecho con anterioridad.

Respecto a la Ley Minera, Monreal aseguró que cuenta con el respaldo de la mayoría legislativa que, en este caso, impondrán, estimó, esta misma semana, pero rechazó que haya fast track.

“Con tolerancia, respetando las minorías y haciendo valer nuestras mayorías, como el día de mañana la haremos valer, o pasado, porque estamos convencidos de que el litio debe ser reservado al Estado, no tenemos ningún empacho en decirles que vamos a respaldar la iniciativa del Presidente cuando llegue”, apuntó.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, señaló que para que prevalezca la soberanía nacional, la rectoría estatal debe estar presente en sectores estratégicos.

Indicó que debe prevalecer un esquema justo para empresas mexicanas y extranjeras, por lo que consideró que se deben proteger los recursos nacionales, como el litio.

“Es necesario que construyamos un México con mayor justicia social, en donde las empresas, tanto mexicanas como extranjeras, paguen lo justo. Para que realmente prevalezca la soberanía nacional, la rectoría del Estado tiene que estar presente en sectores estratégicos del país. De ahí que proteger legalmente nuestros recursos como el litio, será por el bien de todas y todos”, publicó en sus redes sociales.

IP celebra rechazo a Eléctrica; vuelve la certidumbre, señala

La Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin) destacó que con el rechazo de la Cámara de Diputados a la iniciativa de Reforma Eléctrica se privilegió la certidumbre al empresariado y a la economía nacional, además de que se genera un ambiente de confianza, mientras la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su preocupación de que el Ejecutivo pueda seguir impulsando maniobras para impedir la operación de generadores privados de energía y se obstaculice la libre competencia, por lo cual hizo un llamado a respetar la ley.

“La única vía para fortalecer nuestro sistema eléctrico será a través del diálogo, para que, en lugar de favorecer a un sólo competidor, en este caso la Comisión Federal de la Electricidad (CFE), se privilegie el objetivo de darle luz a los mexicanos a precios accesibles y sin apagones”, expuso la Coparmex en un comunicado.

Por separado, la Concamin subrayó que para el sector industrial mexicano, la electricidad es fundamental para operar, ya que consume más del 60 por ciento de la que se produce. El sector industrial genera 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 48 de cada 100 empleos formales en México y 88 por ciento de las exportaciones del país.

La Coparmex reconoció el trabajo de los diputados que votaron en contra de la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal, la cual iba en contra de la economía de las familias, el medio ambiente, la libre competencia, el cumplimiento de los tratados internacionales contraídos por México en materia económica y ambiental, y causó una enorme incertidumbre jurídica a las inversiones.

El sindicato patronal lamentó que en la elaboración del dictamen que se votó el domingo en la Cámara de Diputados, los legisladores que representan la mayoría parlamentaria no hayan tomado en cuenta las participaciones de expertos, representantes del sector empresarial y académicos en el Parlamento Abierto, lo que convierte a este importante mecanismo de participación en una mera simulación.

Garantizan respeto a la ley

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), reiteró su compromiso de contribuir con todos los actores interesados para que México tenga energía suficiente, barata y limpia para combatir el cambio climático y lograr que la economía crezca.

La principal cúpula empresarial del país subrayó que seguirá actuando con pleno respeto a la ley, en apoyo al desarrollo incluyente y sustentable que requiere el país, luego de que fue desechada por el Congreso de la Unión la Reforma Eléctrica propuesta por el Ejecutivo.

Destacó que el CCE incluye entre sus afiliados al sector industrial, que representa el 60 por ciento del consumo eléctrico del país, así como el comercial, el agropecuario, turístico y financiero, y a diversas empresas que han desarrollado e invertido en proyectos de generación eléctrica.

Por ello, expresó su interés en trabajar para impulsar condiciones que incentiven la inversión, la innovación y la competencia en la economía, priorizando siempre a las familias mexicanas.

Reforma, riesgo para economía: IMEF

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) reconoció la labor de los diputados que se opusieron a la iniciativa de Reforma Eléctrica del Ejecutivo, ya que presentaba riesgos fundamentales para el desarrollo económico y social del país.

Destacó que en la discusión ayer en la Cámara de Diputados del dictamen para reformar diversos artículos de la Constitución Política, en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica, no se alcanzó la mayoría calificada para ser aprobado, ante una oposición sólida y unida.

“El resultado en el que las y los legisladores decidieron con su voto dentro de lo que se establece en el marco jurídico, fue positivo para México, ya que representó la voluntad soberana propia de un órgano deliberativo, que equilibra y fortalece todo el sistema democrático”, subrayó.

Consideró que la intensidad del debate y el resultado de la votación muestran que ha prevalecido un equilibrio de poderes que ha sido construido con décadas de esfuerzo de la sociedad mexicana.

Evitan volatilidad: Monex

El rechazo en la Cámara de Diputados a la iniciativa de Reforma Eléctrica del Ejecutivo permitió evitar episodios de volatilidad e incorpora una visión positiva en el escenario económico local, destacó Grupo Financiero Monex.

Desde la perspectiva económica, agregó, el resultado de la votación de ayer por la noche coincidió con el escenario central que se habían formado varios de los participantes del mercado, por lo que el rechazo a la Reforma Eléctrica permitió evitar episodios de volatilidad en variables como el tipo de cambio.

En un análisis, recordó que durante marzo y octubre de 2021 se observaron presiones de depreciación vinculados con las gestiones de la Reforma Eléctrica, lo que llevó a la moneda nacional a cotizar por encima de los 20.50 pesos por dólar.

Asimismo, consideró que la aprobación de la iniciativa habría supuesto un cambio en las condiciones para la inflación y la inversión en México, por lo que su aprobación hubiera venido acompañada de revisiones en los respectivos pronósticos de estos indicadores, que la institución financiera mantiene en 5.2 y 3.5 por ciento anual para 2022.

Con información de Alina Archundia e Ivonne Martínez