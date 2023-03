Alistan megatraslados a mitin de 4T en el Zócalo

La Cuarta Transformación echó a andar una campaña de traslados masivos y otra simultánea para exhortar a la población a concentrarse el 18 de marzo en el Zócalo, en la celebración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, a la que convocó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Algunos estados reportaron que se están organizando para que miles de personas lleguen en autobuses a la capital.

Marco Antonio Rico, dirigente de Morena en Hidalgo, sostuvo que en noviembre se trasladaron 20 mil personas de su estado y en esta ocasión se espera una asistencia similar.

Al respecto, Andrea Treviño, secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, señaló que desde antes de que su partido llegara a gobernar Hidalgo, las familias que simpatizan con la 4T se han organizado solas para rentar por su cuenta el transporte, pero al ser cuestionada sobre el aporte que darán los diputados de su dieta, como anunció Ignacio Mier, dijo que esto está permitido, porque no será de los recursos públicos, sino de sus percepciones personales.

El comité estatal de Morena en Michoacán comentó que está listo para trasladar a un aproximado de nueve mil 500 michoacanos, mientras que en Jalisco hay seis mil 400 personas convocadas.

Paredes y puentes de la capital lucieron con propaganda que invita a la marcha del 18 de marzo. Foto: Especial

En Puebla, un contingente de alrededor de 587 participantes ha confirmado al comité en la entidad su presencia e incluso algunos “ya dieron por adelantado lo que implica el costo de su viaje”.

El Comité Ejecutivo Estatal morenista en Puebla, convocó a sus simpatizantes en los 217 municipios, donde se distribuyen volantes informativos para invitar a la “gran fiesta” a los poblanos.

La misma dinámica se empleó en Coahuila, donde se espera que un convoy de 45 camiones, con alrededor de dos mil 300 personas, provenientes de esa entidad, arriben el viernes a la capital del país.

Erii “N” dijo que a los comerciantes del centro de la capital les piden asistir a eventos políticos, aunque aclaró que es la primera vez que acude por convicción.

Nosotros no vamos a promover nada de acarreo. Seguramente la gente que acudirá irá consciente a lo que va, a la celebración de un día histórico

Ricardo Monreal, Coordinador de los senadores de Morena

“Pues eso es algo que se sabe y de cualquier partido. Por decir, mi mamá es comerciante en el centro, y dependiendo el partido político que gane en la alcaldía, es el grupo político al que se tiene que apoyar cada que hay eventos”, confesó.

“Dependiendo el evento, te piden que vayas tú solo o te piden que lleves gente”. Aseguró que, entre más asistas a los eventos, más beneficios te otorgan.

De manera coincidente, usuarios de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, mejor conocidos como Pilares en la Ciudad de México, aseguraron que los maestros que imparten cursos en esos lugares invitan a la gente que los toma a que vayan al Zócalo, con la promesa de transporte incluido y un lunch para el camino.

“Yo voy a cursos en el Pilares de Álvaro Obregón, pero el maestro me dijo que vaya a lo del Zócalo del Presidente y me van a dar transporte y mi lunch. Le dije que no sabía, ya que es día de descanso, por lo que me insistió, ya que debe llenar una lista”, dijo María “N” a La Razón.

De acuerdo con la habitante de esa alcaldía, a los 12 maestros que se encuentran dando clases los obligaron a llevar entre cinco y 10 personas a la concentración del próximo sábado, debido a que necesitan llenar los camiones que ya contrataron, aunque no especificó cuántos.

Ana “N” dijo a este diario que los camiones saldrán a las 15:00 horas del sábado desde ese Pilares y aún les falta saber si se les dará un apoyo económico. De acuerdo con su testimonio, le exigen su CURP para llenar una encuesta que no le enseñan, pues ingresan la clave en la base de datos y le generan un folio, que tampoco le dan.

En tanto, escuelas, mercados, avenidas, puentes peatonales y hasta clínicas han sido “tapizados” con anuncios en mantas y carteles propagandísticos.

En el Senado no hay consigna para acarreo: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que los miembros de su bancada no promoverán el acarreo ni aportarán recursos para que las personas asistan a la movilización del próximo sábado, convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante declaraciones del líder del grupo parlamentario del guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, quien dijo que todos los legisladores de la 4T estarán presentes y “van a destinar parte de su dieta” para apoyar en los traslados, el político zacatecano aclaró que los senadores no tienen una instrucción de aportar recursos o asistir de manera obligatoria.

“No, no, aquí no hay nada de eso (acarreo), porque ni tenemos recursos para otro tipo de circunstancias ni podemos desviar recursos de las prerrogativas y de las subvenciones que tienen un fin y un destino. El que pueda aportar lo hace de manera individual de su propia dieta, una vez que ésta la perciba, puede aportar lo que crea conveniente al movimiento”, declaró.

Sin embargo, enfatizó que los senadores de Morena no tienen la consigna de promover de forma obligatoria el acarreo para dicha movilización.