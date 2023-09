Alito dejó mal a Beatriz y al PRI, afirma Lerdo de Tejada

La intervención adelantada del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sobre los resultados en el Frente Amplio por México sólo metió al proceso en una “controversia inútil”, dejó “mal” a Beatriz Paredes, al partido y al propio Alito, consideró Fernando Lerdo de Tejada.

El exvocero presidencial zedillista y miembro de la corriente crítica a la dirigencia tricolor señaló que ya era evidente que la ganadora de la consulta interna iba a ser la panista Xóchitl Gálvez, por lo que la intervención de Moreno Cárdenas “no ayudó en nada, por el contrario lo pone en duda porque no tenía caso meter al proceso en esta controversia inútil… (No tuvo) ningún propósito, con ningún sentido político”.

“En lugar de ayudar, vino a cuestionar el proceso y a meterlo en este torbellino de dudas y de críticas que se hubieran podido, muy fácilmente, superar si el proceso llegara al final”, dijo en entrevista con La Razón.

