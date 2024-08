PRI será "un feroz opositor", advierte "Alito" Moreno tras ser reelecto dirigente nacional

En su primer mensaje al ser reelecto dirigente del tricolor y ante los consejeros nacionales, Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que el PRI “será un feroz opositor” del próximo gobierno.

En jornada electiva celebrada en el marco de la LXXII sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, "Alito" Moreno y Carolina Viggiano fueron electos como nuevo Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el periodo estatutario 2024-2028, al obtener el 97 por ciento de los votos.

La votación se llevó a cabo en urnas transparentes, a la vista de todos, en el auditorio Plutarco Elías Calles, después de que Pablo Angulo, Presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) declaró la apertura de la jornada y anunció la participación de las fórmulas integradas por Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos, así como por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano.

"Alito" Moreno ofreció un mensaje tras ser reelecto dirigente del PRI. Foto: Claudia Arellano

"Alito" Moreno va por reformar al PRI

Tras rendir protesta como nuevo Presidente del CEN, junto con Carolina Viggiano como Secretaria General, Alejandro Moreno anunció que es momento de abrir las puertas a una reforma integral del partido y, al mismo tiempo, aseguró que si bien no puede juzgarse anticipadamente que el próximo gobierno seguirá a rajatabla la línea del actual, “lo que sí podemos decir y queremos que se escuche fuerte y claro, es que el PRI será un feroz opositor”.

Ante la Presidenta y Secretario General salientes, Graciela Ortiz González y Miguel Alonso Reyes; los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve; dirigentes estatales y líderes nacionales de sectores y organizaciones, el dirigente nacional confirmó que desde el PRI “seremos críticos y escrutaremos cada paso del nuevo gobierno, para señalar cuando sus acciones eludan al interés de los mexicanos”.

Para emprender la reforma al partido, informó que se instalarán seis comisiones para la reflexión, que trabajarán en paralelo y de manera permanente los próximos meses. Se trata de las comisiones: de Análisis Cualitativo y Cuantitativo, de Diagnóstico Electoral, de Comunicación, de Diálogo con la Militancia, para la Reflexión con Expertos, y de Consulta con Sociedad Civil.

Alejandro Moreno indicó que se impulsará una reforma que pase por las ideas, las propuestas, la estructura, la organización y la relación del partido con la sociedad y con el resto de los actores políticos.

PRI se encuentra "en la posición más precaria de su historia", reconoce "Alito" Moreno

Expresó que “ no vamos a ocultar que el partido se encuentra en la posición más precaria de su historia ”; sin embargo, indicó, “no podemos, ni debemos sucumbir al fatalismo, ni a los ataques, ni a los malos augurios de quienes por años han deseado ver al PRI tocar el fondo del abismo”. Subrayó que “ya no basta con aferrarnos a las victorias del pasado, ni apelar a la nostalgia de la gente. Hoy, tenemos que plantar los pies en el presente y alzar la vista al futuro”.

La fórmula "Alito" Moreno y Carolina Viggiano estará al frente del PRI hasta el 2028. Foto: X, @alitomorenoc

PRI no acompañará reforma al Poder Judicial

En su mensaje, el dirigente nacional del tricolor ratificó el respaldo absoluto del PRI a ministros, magistrados, jueces, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, al considerar que su labor es crucial para garantizar el Estado de Derecho y el acceso a la justicia. Por ello, dejó en claro que el PRI no apoyará reforma alguna al Poder Judicial que busque mermar su independencia y debilitarlo frente al resto de los poderes constituidos.

“El PRI no va a acompañar ninguna asonada en contra de nuestro sistema de pesos y contrapesos institucionales”, puntualizó.

Por otra parte, el dirigente nacional dijo que el PRI seguirá expresando su rechazo a la sobrerrepresentación desmedida de los partidos oficialistas en el Congreso de la Unión, por lo que se pronunció por una asignación de escaños y curules que refleje con mayor fidelidad la voluntad popular depositada en las fuerzas políticas.

En nombre suyo y de su compañera de fórmula, Carolina Viggiano, expresó su agradecimiento a los consejeros nacionales, así como a Graciela Ortiz González y Miguel Alonso Reyes, de quienes destacó que han tenido el criterio y el temple para asegurar la estabilidad del partido en tiempos de transición en la dirigencia.

Asimismo, agregó, “reconozco el trabajo de la Comisión Nacional de Procesos Internos, encabezada por el diputado Pablo Angulo. Sin lugar a dudas, este proceso se caracterizó por un desarrollo abierto, transparente, incluyente y competitivo , en el que todos los aspirantes contendimos en igualdad de circunstancias”.

Extendió su reconocimiento también a Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos, dos jóvenes priistas de la nueva generación que están llamados a ocupar un lugar central en el proceso de renovación del PRI, y anunció que cada una de sus propuestas estarán en el plan de trabajo de la nueva dirigencia, además de que les invitó a seguir colaborando de manera estrecha con las tareas del partido.

cehr